Министерство обороны США оценило финансовые потери Турции от исключения из программы создания самолётов F-35. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны США по закупкам Эллен Лорд. По данным американского ведомства, финансовые потери турецкой стороны составят $9 млрд.

Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы создания F-35

Общество В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня Мэрия Благовещенска своим постановлением ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации.

Транспорт СМИ сообщили сумму штрафа за бесплатную езду по платным дорогам Штрафы за неоплаченный проезд по платным трассам в России составят 2,5-10 тысяч рублей.

Политика Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донбасса.

Общество Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.

Финансы Наихудший день для рубля наступит 26 июля 26 июля может стать наихудшим днем для рубля. Об этом сказал аналитик «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Футбол Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.

Политика Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.

Политика Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией В немецких городах Кенигсвинтер и Бонн 18-19 июля пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума "Петербургский диалог", в нем примут участие главы МИД обеих стран.

Армия и оружие Боевые корабли Северного флота вошли в Финский залив Отряд боевых кораблей Северного флота прибыли в Финский залив для участия в военно-морском параде, сообщается на сайте министерство обороны России.

Политика Команда Зеленского намерена добиться переговоров с Путиным Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с главой России Владимиром Путиным.

Авто В России отзывают две модели Audi из-за утечки антифриза В России отзывают 120 автомобилей Audi. На сервис пригласят владельцев моделей A6 и A7, которые были проданы с начала этого года.

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Политика Медведчук представил в Европарламенте план по автономии Донбасса Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию в Донбассе, предусматривающий автономный статус региона.

Происшествия Отозваны обвинения в отношении актера Кевина Спейси Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее в отношении актера Кевина Спейси, отозваны прокуратурой в США.

Политика Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.

Общество В Приморье нашли скалу из «Короля Льва» Леопард по имени Тайфун попал на видео в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье на каменном выступе, который ученым напомнил знаменитую скалу из мультфильма "Король Лев", сообщает ФГБУ "Земля леопарда".

Происшествия Человек погиб при пожаре на студии аниме в Японии Один человек погиб в результате пожара на студии по производству аниме Kyoto Animation в западном японском городе Киото.

Шоу-бизнес Анита Цой рассказала, что стремительно набрала в весе Певица весит 75 килограммов при росте 157 сантиметров. Об этом она рассказала на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Политика Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.

Армия и оружие Столтенберг заявил, что НАТО подготовила ответ на выход РФ из ДРСМД Если Россия выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то НАТО готова дать ответ, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Университете Торонто, сообщает ТАСС.

Происшествия Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.