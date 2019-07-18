Армия и оружие
Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы создания F-35RT на русском вчера в 15:48
Министерство обороны США оценило финансовые потери Турции от исключения из программы создания самолётов F-35. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны США по закупкам Эллен Лорд. По данным американского ведомства, финансовые потери турецкой стороны составят $9 млрд.
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Пентагон рассказал о затратах США из-за изменения каналов поставок деталей для F-35
RT на русскомвчера в 17:24
Вашингтон подсчитал финансовые потери Анкары от исключения из программы F-35
Московский Комсомолецвчера в 17:06
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:05, Вашингтон
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Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с главой России Владимиром Путиным.
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Вирусное приложение FaceApp вызвало серьезные вопросы о приватности
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СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
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Медведчук представил в Европарламенте план по автономии Донбасса
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Отозваны обвинения в отношении актера Кевина Спейси
Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее в отношении актера Кевина Спейси, отозваны прокуратурой в США.
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Обновлено вчера в 06:20
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В Приморье нашли скалу из «Короля Льва»
Леопард по имени Тайфун попал на видео в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье на каменном выступе, который ученым напомнил знаменитую скалу из мультфильма "Король Лев", сообщает ФГБУ "Земля леопарда".
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Один человек погиб в результате пожара на студии по производству аниме Kyoto Animation в западном японском городе Киото.
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
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Армия и оружие
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В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
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МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.
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