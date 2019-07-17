Министерство обороны США оценило финансовые потери Турции от исключения из программы создания самолётов F-35. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны США по закупкам Эллен Лорд. По данным американского ведомства, финансовые потери турецкой стороны составят $9 млрд.

Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы создания F-35

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