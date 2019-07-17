Армия и оружие
Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы создания F-35RT на русском вчера в 15:48
Министерство обороны США оценило финансовые потери Турции от исключения из программы создания самолётов F-35. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны США по закупкам Эллен Лорд. По данным американского ведомства, финансовые потери турецкой стороны составят $9 млрд.
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Пентагон рассказал о затратах США из-за изменения каналов поставок деталей для F-35
RT на русскомвчера в 17:24
Вашингтон подсчитал финансовые потери Анкары от исключения из программы F-35
Московский Комсомолецвчера в 17:06
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:38, Вашингтон
Футбол
Больной раком мальчик сыграл за американский «Сиэтл» против «Боруссии»
Американский клуб «Сиэтл Саундерс» провел товарищеский матч против дортмундской «Боруссии» и уступил (1:3). Игра была особенной для 8-летнего Хим Гойала, который вышел на поле в стартовом составе.
Обновлено в 01:40
Политика
Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»
Обновлено вчера в 13:02
Космос
Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Под Тверью отключили три энергоблока АЭС
Три энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключили от сети. Об пишет РИА Новости со ссылкой на Росэнергоатом.
Обновлено в 01:35
Политика
Иран назвал условие сохранения ядерной сделки
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если страны Европы заинтересованы в сохранении ядерной сделки, то им следует выполнить свои обязательства и обеспечить Тегерану возможность ведения свободной торговли.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
«Слабые места» ЗРК С-400 оказались его преимуществами
Обновлено вчера в 19:22
Политика
Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Парубий отказался созывать Раду после требования Зеленского
Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено вчера в 12:19
Наука
«Официальное признание вранья правдой»: колонка эксперта о фальсификации диссертаций
28 июня Президиум ВАК отказался выслушать доклад члена комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Виктора Глухова.
Обновлено 15 июля в 09:06
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе
Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.
Обновлено в 02:26
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против лидера ОУН
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров Организации украинских националистов* Николая Коханивского, рассказали RT в ведомстве.
Обновлено в 01:35
Авто
Компания Porsche тестирует виртуальную реальность в авто
Сотрудники Porsche вместе с основателями стартапа уверены, что виртуальная реальность в автомобилях позволит пользователям чувствовать себя комфортнее.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
В Дагестане пропали четыре человека у Каспийского моря
Четыре человека, включая двоих детей, пропали в Дагестане на берегу Каспийского моря, передает телеканал РЕН-ТВ.
Обновлено вчера в 20:55
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Авто
Начались продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок
Роскачество провело исследование 22 детских стиральных порошков. Моющие средства оценивались по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
МО РФ показало видео пусков крылатых ракет «Москит» в Японском море
Минобороны России опубликовало видео запуска крылатых ракет "Москит" кораблями Тихоокеанского флота, снятое во время учений в Японском море.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
В Приморье в ДТП погибли шесть человек
Шесть человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Шкотовского района.
Обновлено в 01:05
Общество
Омск попал в топ-10 рейтинга городов с грязным воздухом
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Кремль прокомментировал предложения Володина об изменении Конституции
В Кремле ознакомились со статьей спикера Госдумы Вячеслава Володина об изменении Конституции и считают это темой для дискуссии.
Обновлено вчера в 08:48
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Сотрудник турецкого генконсульства погиб при нападении в Эрбиле
Сотрудник турецкого генконсульства погиб при вооруженном нападении в столице Иракского Курдистана Эрбиле.
Обновлено вчера в 09:14
Авто
Наблюдаем за тенденциями на конференции BMW NextGen
Конференцию NextGen принимает выставочный комплекс BMW Welt в Мюнхене, открывшийся в 2007 году через дорогу от головного офиса компании.
Обновлено в 02:25