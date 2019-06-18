Армия и оружие
Пентагон объявил о выделении $250 млн на военную помощь УкраинеТАСС 11:07
Пентагон планирует предоставить $250 млн на "дополнительную подготовку, оснащение и консультативные услуги по наращиванию потенциала" Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении американского оборонного ведомства.
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Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Обновлено в 12:03
Происшествия
Цыганские семьи из Чемодановки уехали из Волгограда
Семьи цыган, прибывшие сегодня из Пензенской области, уехали из Волгограда.
Обновлено в 12:38
Общество
Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ в Астрахани проверит комиссия
Конфликтная комиссия проверит в полном объеме работы астраханских школьников, которые на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по профильной математике получили нулевые баллы из-за неправильного оформления.
Обновлено вчера в 10:31
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Политика
Скабеева осудила Зеленского, который не помог трясущейся Меркель
Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского, который не помог недомогающей канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Обновлено в 11:28
Экономика
Медведев предложил увеличить пособия на детей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложение увеличить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе.
Обновлено в 11:58
Авто
В России отзывают 1,3 тысячи автомобилей Audi
Как говорится в сообщении на сайте регулятора, отзыву подлежат 1 323 автомобиля Audi A3, реализованных в период с 2016 года по 2019 годы.
Обновлено в 06:39
Спорт
В Чувашии заявили об отсутствии фактов применения спортсменами допинга
По словам Богаратова, в Чувашии проводится большой объём профилактической работы в части применения допинга и нарушения антидопинговых процедур.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Кокорина и Мамаева повезут в колонию на поезде
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые были приговорены к 18 и 17 месяцам тюрьмы соответственно по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, скорее всего, будут отправлены из следственного изолятора временного содержания в колонию железнодорожным транспортом.
Обновлено в 13:06
Космос
Ученые ищут разгадку образования Солнечной системы в магнитном поле кометы 67P/Чурюмов-Герасименко
Международная группа исследователей изучила данные миссии ESA Rosetta, в ходе которой космический корабль, следивший за кометой 67P/Чурюмов-Герасименко в ее путешествии вокруг Солнца, установил на поверхности объекта посадочный модуль Philae.
Обновлено в 02:26
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Политика
Власти Украины намерены возвращать Донбасс «информационным оружием»
Лидер пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что в условиях "гибридной войны" информационное оружие является гораздо страшнее и действеннее пушек и снарядов, поэтому возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса нужно будет этим же оружием.
Обновлено в 14:08
Транспорт
Власти Петербурга планируют закупить до 2025 года 500 новых трамваев
Правительство Санкт-Петербурга планирует в течение пяти лет выделить из городского бюджета средства на закупку 500 новых трамваев, сообщил журналистам врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 11:25
Теннис
Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке
Обновлено в 12:28
Политика
Венский арбитраж получил право работать в России
Венский международный арбитражный центр (VIAC) получил право начать работу в России, получив положительную рекомендацию от Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте, сообщил замминистра юстиции Денис Новак.
Обновлено в 14:03
Авто
Названы самые капризные современные двигатели
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
Во время чемпионского парада «Торонто» произошла стрельба
На параде присутствовал премьер-министр канады и мэр Торонто. В канадском Торонто в понедельник произошла стрельба.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Музыка
Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко
Обновлено в 10:14
ЖКХ
Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт
Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Политика
Кадыров вышел на связь с МКС и попросил не приглашать его в космос
Глава Чечни Рамзан Кадыров провел сеанс прямой связи с находящимся на борту Международной космической станции командиром экипажа Олегом Кононенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:02
Финансы
Курс доллара опустился ниже 64 рублей
По данным на 16:46, курс доллара упал до 63,99 рубля. Это произошло впервые с 24 апреля. Также 18 июня курс евро опустился ниже 72 рублей.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Сильный ветер унес в лес батут с детьми в Англии
В графстве Йоркшир (Соединенное Королевство) сильный ветер унес в лес батут с детьми. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
Вадим Галыгин стал многодетным отцом
Сегодня Вадим Галыгин стал папой в третий раз.
Обновлено в 11:30