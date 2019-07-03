Армия и оружие

Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехникиРоссийская газета 04:13

В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники. Так в американском оборонном ведомстве ответили на недоумение некоторых граждан США в связи с появлением ржавых машин боевой пехоты на Национальной аллее в Вашингтоне.
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Пентагон объяснил появление ржавых бронемашин в Вашингтоне

В Пентагоне заявили, что не придают большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости. Накануне рядом с мемориалом Авраама Линкольна установили две бронемашины "Брэдли". Они не новые, краска местами облупилась, хорошо видна ржавчина.
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