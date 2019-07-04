Армия и оружие

Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехникиРоссийская газета 04:13

В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники. Так в американском оборонном ведомстве ответили на недоумение некоторых граждан США в связи с появлением ржавых боевых машин пехоты на Национальной аллее в Вашингтоне.
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8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
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Начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
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