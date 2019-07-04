Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехникиРоссийская газета 04:13
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники. Так в американском оборонном ведомстве ответили на недоумение некоторых граждан США в связи с появлением ржавых боевых машин пехоты на Национальной аллее в Вашингтоне.
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Военный эксперт объяснил, почему на День независимости в США пригнали ржавые танки
Народные новости08:57
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 10:36, Вашингтон
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