В Пентагоне заявили, что не придают большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости. Накануне рядом с мемориалом Авраама Линкольна установили две бронемашины "Брэдли". Они не новые, краска местами облупилась, хорошо видна ржавчина.

с чего всё началось

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