Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехникиРоссийская газета 04:13
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники. Так в американском оборонном ведомстве ответили на недоумение некоторых граждан США в связи с появлением ржавых боевых машин пехоты на Национальной аллее в Вашингтоне.
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с чего всё началось
В Пентагоне заявили, что не придают большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости. Накануне рядом с мемориалом Авраама Линкольна установили две бронемашины "Брэдли". Они не новые, краска местами облупилась, хорошо видна ржавчина.РИА Новости00:48
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