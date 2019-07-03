Армия и оружие

Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в ВашингтонеRT на русском 01:52

Пентагон не придаёт большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне ко Дню независимости, заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны США.
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Пентагон объяснил появление ржавых бронемашин в Вашингтоне

В Пентагоне заявили, что не придают большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости. Накануне рядом с мемориалом Авраама Линкольна установили две бронемашины "Брэдли". Они не новые, краска местами облупилась, хорошо видна ржавчина.
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Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
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Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Зеленского потенциально возможными, отметив, что пока отношение украинского лидера к решению наиболее актуальных проблем остается Москве неизвестным.
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Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки

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Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК

Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
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Обновлено вчера в 09:11
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Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета

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Армия и оружие

Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года

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Обновлено вчера в 10:56
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В Луганской области загорелся заминированный лес

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Нейросеть поможет найти неэкологичные машины в России

Процедуру автоматизирует специальная система с камерами, работающая на основе нейросети. Об этом сообщили «Известиям» в НТИ «Автонет».
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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Обновлено вчера в 06:20
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Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
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На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
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Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
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Общество

Экстренное предупреждение МЧС: река Иркут может выйти из берегов

МЧС РФ Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня, после сильных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах.
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