Армия и оружие
Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в ВашингтонеRT на русском 01:52
Пентагон не придаёт большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне ко Дню независимости, заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны США.
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с чего всё началось
В Пентагоне заявили, что не придают большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости. Накануне рядом с мемориалом Авраама Линкольна установили две бронемашины "Брэдли". Они не новые, краска местами облупилась, хорошо видна ржавчина.РИА Новости00:48
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Правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. Речь идет о ягодах, орехах, грибах, и лекарственных растениях.
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Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года
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Происшествия
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Глава Федерации велоспорта Украины покинет пост из-за оскорбления гонщицы
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Экстренное предупреждение МЧС: река Иркут может выйти из берегов
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