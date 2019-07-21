Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС СШАРБК 12:25
Истребитель Су-30 Военно-воздушных сил (ВВС) Венесуэлы «агрессивно сопровождал» американский самолет EP-3 Aries II. Об этом говорится в заявлении Южного командования Вооруженных сил (ВС) США, опубликованном на его странице в Facebook.
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Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника
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По предварительным подсчетам, новый парламент сформируют пять партий, лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", набирая более 40%.
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Фильм «Король лев» стал лидером российского проката в выходные
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Партия Медведчука не войдет в коалицию с партией Зеленского
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" исключает возможность формирования коалиции с партией президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".
Обновлено в 17:28
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Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора
Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено в 18:52
Происшествия
На проспекте Королева загорелся паб
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Минфин предлагает новый способ поддержки самозанятых
Несколько самозанятых пожаловались в апреле первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, что на них не распространяются преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний.
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Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили
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Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
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Наука
Ультразвук позволил лазеру заглянуть внутрь тела
В представленной работе ученые описывают метод получения оптических изображений внутритканевых участков с помощью ультразвука.
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Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
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Обновлено в 11:09
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Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге
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Армия и оружие
Боевики обстреляли город Масьяф в провинции Хама
Напомним, что 8 апреля четверо мирных жителей погибли, еще 12 пострадали в результате атаки боевиков на Масьяф.
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Общество
Жительница Великобритании решила выйти замуж за канделябр
Обновлено в 11:50
Политика
Украина обсудит сотрудничество с МВФ в сентябре
Переговоры по новой программе сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом пройдут в сентябре.
Обновлено в 12:53
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Подставка Elago W6 превратила часы Apple Watch в iPod
Elago W6 служит как зарядное устройство для часов, и может выполнять роль будильника. Стоимость аксессуара составляет $15.
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Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем
Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
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Партия «Голос» отвергла возможность коалиции с пророссийскими силами
Ранее Владимир Зеленский предложил лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку обсудить возможность создания парламентской коалиции.
Обновлено в 15:23
Политика
Названы кандидаты на пост премьера Украины
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
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Обновлено в 15:39
Наука
Ученые назвали простой способ хорошо выспаться
Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
Обновлено в 08:06
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:08
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Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
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Обновлено вчера в 16:23
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«Дату экологического долга» исследователи рассчитывают с начала 70-х годов: тогда он приходился на конец декабря, к 1990 году сдвинулся на середину октября, а к началу 2000-х — на начало сентября.
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Обновлено в 18:13
Армия и оружие
Корабли из Индии и Китая поучаствуют в параде в День ВМФ России
Китайский эсминец «Сиань» вместе с индийским фрегатом «Таркаш» поучаствуют в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 28 июля.
Обновлено в 18:30
Политика
В Крыму обрадовались результатам выборов на Украине
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что предварительные результаты выборов в Верховную раду Украины говорят о поражении националистических сил, передает РИА "Новости".
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