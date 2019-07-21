Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС СШАРБК 12:25
Истребитель Су-30 Военно-воздушных сил (ВВС) Венесуэлы «агрессивно сопровождал» американский самолет EP-3 Aries II. Об этом говорится в заявлении Южного командования Вооруженных сил (ВС) США, опубликованном на его странице в Facebook.
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Шоу-бизнес
Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили
Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
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Metallica на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови".
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«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
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Здоровье
Число заболевших корью на Украине утроится к концу 2019 года
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко – прогнозирует, что число жителей Украины, заболевших корью, увеличится к концу года в три раза с нынешнего показателя в 56 тыс. человек.
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Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
"На Украине надо уметь договариваться" Комментируя последние заявления Владимира Зеленского, источники RT в украинских политических силах раскритиковали как саму точку зрения президента, так и тот факт, что это заявление было сделано в день парламентских выборов.
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Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
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Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Футбол
«Зенит» переиграл «Сочи» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Сочи» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче второго тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:52
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
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Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой Раде
В свою очередь лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков, комментируя возможные коалиционные соглашения, заявил, что «слабо представляет коалицию» с партией «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Полиция проверяет информацию об автобусах с подозрительными лицами
«За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевской области поступило ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева», — приводит информацию от правоохранителей издание.
Обновлено в 16:24
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Политика
Власти Ирана продолжат удерживать россиян на захваченном танкере
Жизни и здоровью российских моряков, задержанных на британском танкере Stena Impero в Ормузском проливе ничего не угрожает.
Обновлено в 16:48
Экономика
Счет и меч: у клиентов крупнейших банков пытались похитить 24 млрд
По уточненным данным ЦБ, в прошлом году различными обманными способами только со счетов физлиц мошенникам удалось получить деньги около 417 тыс. раз на общую сумму 1,38 млрд рублей.
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Игры
Gearbox показала отвергнутые обложки игры Borderlands 3
Представители студии Gearbox показали разные обложки Borderlands 3, которые отклонили по разным причинам.
Обновлено в 13:03
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено вчера в 03:00
Футбол
Карпин объяснил, почему не может повлиять на работу арбитров
Обновлено в 13:20
Технологии
Фрейд на проводе: как искусственное сознание станет психологом
Виртуальный мотиватор Как пояснили в МФТИ, первым практическим воплощением такого "когнитивного ассистента" станет виртуальный тренер здоровья — скорее всего, в виде приложения для смартфона.
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Происшествия
Японская полиция получила ордер на арест подозреваемого в поджоге аниме-студии
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Российская группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена
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Шоу-бизнес
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.
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Страны с самым крупным госдолгом. Инфографика
По данным Международного валютного фонда (МВФ), первое место среди стран с самым высоким уровнем госдолга занимает Япония (237,5% ВВП).
Обновлено в 17:03
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Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов
Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.
Обновлено в 10:23
Политика
Трамп обсудит с сенаторами санкции в отношении Турции
Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшее время обсудить с группой сенаторов целесообразность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российский ЗРК С-400.
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