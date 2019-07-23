Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС СШАРБК вчера в 12:25
Истребитель Су-30 Военно-воздушных сил (ВВС) Венесуэлы «агрессивно сопровождал» американский самолет EP-3 Aries II. Об этом говорится в заявлении Южного командования Вооруженных сил (ВС) США, опубликованном на его странице в Facebook.
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