Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС СШАРБК 21 июля в 12:25
Истребитель Су-30 Военно-воздушных сил (ВВС) Венесуэлы «агрессивно сопровождал» американский самолет EP-3 Aries II. Об этом говорится в заявлении Южного командования Вооруженных сил (ВС) США, опубликованном на его странице в Facebook.
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