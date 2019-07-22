Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС СШАРБК вчера в 12:25

Истребитель Су-30 Военно-воздушных сил (ВВС) Венесуэлы «агрессивно сопровождал» американский самолет EP-3 Aries II. Об этом говорится в заявлении Южного командования Вооруженных сил (ВС) США, опубликованном на его странице в Facebook.
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Венесуэла заявила о нарушении границ самолётами США

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Второй самолет-разведчик США нарушил воздушное пространство Венесуэлы

РИА Новости13:50

Пентагон показал видео с Су-30 Венесуэлы, «угрожавшим» разведчику США

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В Венесуэле заявили, что самолёты США около 80 раз нарушали границы страны

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В США заявили о преследовании военными Венесуэлы американского самолёта

RT на русскомвчера в 15:38

Власти Венесуэлы сообщили о десятках нарушений воздушного пространства самолетами США

ТАСС14:10

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

РБКвчера в 12:25
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Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Обновлено в 09:49
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 15:02
Политика

Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами

Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Политика

Вакарчук предложил создать закон о «сосуществовании» Украины и России

Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил создать закон, который сможет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 16:51
Футбол

«Зенит» отпустит Ригони в «Сампдорию», когда найдет ему замену

Обновлено в 15:49
Общество

Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Происшествия

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

Обновлено в 15:47
Общество

В России ограничат ввоз фруктов и цветов в багаже

Новые правила карантинного контроля для физических лиц будут касаться как багажа, так и ручной клади и распространяться на все виды транспорта: авиа‑ и железнодорожный, автомобильный и водный, а также на почтовые отправления.
Обновлено в 04:42
Здоровье

Детей-инвалидов стало больше в России

Детей-инвалидов в 2016-м году было 617 тысяч, в 2018-м - 651 тысяча, а к 1 января 2019 года - 670 тысяч.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие

Türkiye (Турция): С-400 были куплены не только для того, чтобы сбивать ракеты (Türkiye)

Обновлено в 09:17
Общество

Вещи Маргарет Тэтчер уйдут с молотка

Обновлено в 16:13
Путешествия

Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире

Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.
Обновлено в 11:15
Технологии

Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля

Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено в 09:13
Кино

Умер актер комедии «Спортлото-82» Денис Кмит

Киноактер Денис Кмит ушел из жизни в возрасте 59 лет. Он был известен по роли Павла в картине Леонида Гайдая «Спортлото-82».
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Авто

Названы авто, на уход за которыми россияне тратят больше времени

Обновлено в 17:29
Футбол

Назван самый дорогой спортивный клуб по версии Forbes

Мадридский "Реал" стал самым дорогим футбольным клубом по версии издания Forbes.
Обновлено в 14:54
Происшествия

Погоня британских полицейских за «динозавром» попала на видео

Обновлено в 09:02
Спорт

Ефимова вышла в финал 100-метровки брассом с лучшим результатом

Российская пловчиха Юлия Ефимова вышла в финал 100-метровки брасом на чемпионате мира по водным видам спорта в Корее.
Обновлено в 07:52
Энергетика

Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Космос

Индия запустила к Луне межпланетную станцию и луноход

Индия провела успешный запуск межпланетной станции «Чандраян-2» с луноходом на борту.
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Шоу-бизнес

Максима Виторгана заметили на отдыхе с Нино Нинидзе

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Политика

Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Европы.
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Политика

Регионала Александра Ефремова выпустили из СИЗО

Сегодня, 22 июля, бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, которого подозревали в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отпустили под домашний арест.
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Кино

Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» за обгон «Аватара»

В пятницу общая мировая прибыль «Мстители: финал» достигла 2789,2 миллиона долларов о оставалось всего 500 тысяч долларов, чтобы превзойти «Аватара», чей рекорд составляет 2789,7 миллиона долларов.
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Происшествия

Таксист из Южно-Сахалинска пропал ночью в Корсакове

Таксист въехал в Корсаков на автомобиле Toyota Mark II с госномером М801КА.
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Политика

Партия Порошенко побеждает на выборах в Раду на зарубежных участках

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» на выборах в Верховную раду побеждает с 29,55% на зарубежных избирательных участках, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
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Трамп заявил, что мог бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней

США могли бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.
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Политика

Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
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Гарантийный срок эксплуатации дорог в Петербурге увеличат до 12 лет

Как сообщает пресс-служба Смольного, градоначальник пояснил, что претендующим на ремонт магистралей подрядчикам уже предложено увеличить гарантийный срок эксплуатации до 12 лет.
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