Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС СШАРБК вчера в 12:25
Истребитель Су-30 Военно-воздушных сил (ВВС) Венесуэлы «агрессивно сопровождал» американский самолет EP-3 Aries II. Об этом говорится в заявлении Южного командования Вооруженных сил (ВС) США, опубликованном на его странице в Facebook.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 19:29, Вашингтон
Футбол
Калошин: РПЛ хватит судей, когда VAR начнут использовать в каждой игре
Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин уверен, что Российской премьер-лиге хватит судей после того, как систему VAR начнут использовать в каждом матче.
Обновлено в 10:40
Спорт
Ефимова вышла в финал чемпионата мира на дистанции 100 метров брассом
Сегодня, 22 июля, россиянка Юлия Ефимова показала лучший результат в полуфинале чемпионата мира в южнокорейском Куванджу на дистанции 100 м брассом.
Обновлено в 08:37
Экономика
Орешкин: проблема с закредитованностью россиян «взорвется» в 2021 году
Проблема с закредитованностью россиян "взорвется" в 2021 году, предупредил министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол
ПАОК предложил без жеребьевки назначать «Аякс» своим соперником в ЛЧ
Греческий футбольный клуб ПАОК в шутливой форме предложил без жеребьевки назначать голландский "Аякс" своим соперником в квалификации Лиге чемпионов.
Обновлено в 10:31
Технологии
Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки данных клиентов
В ведомстве сочли убедительной информацию компании о том, что база данных была собрана неизвестными из различных источников Интернет-магазин Ozon предоставил Роскомнадзору информацию об утечке персональных данных почти полумиллиона своих клиентов, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 15:49
Авто
Audi представил кроссовер SQ7 TDI
В результате фейслифтинга, как и недавно обновленный Q7, внедорожник SQ7 получает новые шикарные фары, задние фонари, которые подчеркивает горизонтальная хромированная планка, новую решетку радиатора, множество элементов в матовом серебре и четыре выхлопные трубы, как явный признак того, что это не обычный Q7.
Обновлено в 04:58
Авто
Рассекречен второй внедорожник марки Genesis
Не исключено, что дебют второго внедорожника Genesis организуют в начале 2020-го.
Обновлено в 09:06
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Финансы
Банк «Россия» подал иск к Utair на 155 млн рублей
В качестве третьих лиц привлечены 10 банков, в том числе те, которые в 2015 году выдали Utair, балансировавшей на грани банкротства, два синдицированных кредита совокупным объемом 42,6 млрд руб.
Обновлено в 11:24
Энергетика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Происшествия
В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества
Отключение электричества произошло в ряде районов Каракаса и 16 штатах Венесуэлы, сообщает оппозиционное издание El Nacional.
Обновлено в 18:59
Футбол
«Милан» согласовал с «Атлетико» трансфер Корреа за € 57 млн
Обновлено в 13:51
Политика
Иран сообщил об аресте 17 шпионов ЦРУ
Представители спецслужбы Ирана арестовали 17 шпионов ЦРУ, ряд из которых были работниками критически важных направлений.
Обновлено в 06:43
Музыка
Объяснено появление песни Цоя на концерте Metallica
Обновлено в 18:25
Происшествия
В Британии полицейские устроили погоню за «динозавром»
Обновлено в 09:34
Общество
Россияне предложили назвать трассу М-11 «За шавермой-шаурмой»
Название трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую планируется достроить осенью 2019 года, утвердят в конце июля, сообщает госкомпания «Автодор».
Обновлено в 11:04
Политика
Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не проходит в парламент нового созыва.
Обновлено в 02:28
Футбол
Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»
Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено в 11:17
Политика
ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ведомство перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В аэропорту Антальи застряли около 500 российских туристов
Российские генконсульство подтвердило информацию о том, что в аэропорту Антальи находятся российские туристы, рейс которых в Москву задержан.
Обновлено в 10:10
Политика
Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»
Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
Обновлено в 08:43
Политика
ЦИК Украины обработал более четверти протоколов на выборах в Раду
Обновлено вчера в 23:37
Космос
«Роскосмосу» направили обоснование безопасности космотуризма
Обновлено в 19:03
Политика
Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt
Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19