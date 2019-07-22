Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС СШАРБК вчера в 12:25

Истребитель Су-30 Военно-воздушных сил (ВВС) Венесуэлы «агрессивно сопровождал» американский самолет EP-3 Aries II. Об этом говорится в заявлении Южного командования Вооруженных сил (ВС) США, опубликованном на его странице в Facebook.
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Венесуэла заявила о нарушении границ самолётами США

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Второй самолет-разведчик США нарушил воздушное пространство Венесуэлы

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Пентагон показал видео с Су-30 Венесуэлы, «угрожавшим» разведчику США

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Власти Венесуэлы сообщили о десятках нарушений воздушного пространства самолетами США

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Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

РБКвчера в 12:25
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Футбол

Калошин: РПЛ хватит судей, когда VAR начнут использовать в каждой игре

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин уверен, что Российской премьер-лиге хватит судей после того, как систему VAR начнут использовать в каждом матче.
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Ребенок погиб в пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

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Ефимова вышла в финал чемпионата мира на дистанции 100 метров брассом

Сегодня, 22 июля, россиянка Юлия Ефимова показала лучший результат в полуфинале чемпионата мира в южнокорейском Куванджу на дистанции 100 м брассом.
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Орешкин: проблема с закредитованностью россиян «взорвется» в 2021 году

Проблема с закредитованностью россиян "взорвется" в 2021 году, предупредил министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол

ПАОК предложил без жеребьевки назначать «Аякс» своим соперником в ЛЧ

Греческий футбольный клуб ПАОК в шутливой форме предложил без жеребьевки назначать голландский "Аякс" своим соперником в квалификации Лиге чемпионов.
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Технологии

Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки данных клиентов

В ведомстве сочли убедительной информацию компании о том, что база данных была собрана неизвестными из различных источников Интернет-магазин Ozon предоставил Роскомнадзору информацию об утечке персональных данных почти полумиллиона своих клиентов, сообщает Интерфакс.
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Авто

Audi представил кроссовер SQ7 TDI

В результате фейслифтинга, как и недавно обновленный Q7, внедорожник SQ7 получает новые шикарные фары, задние фонари, которые подчеркивает горизонтальная хромированная планка, новую решетку радиатора, множество элементов в матовом серебре и четыре выхлопные трубы, как явный признак того, что это не обычный Q7.
Обновлено в 04:58
Авто

Рассекречен второй внедорожник марки Genesis

Не исключено, что дебют второго внедорожника Genesis организуют в начале 2020-го.
Обновлено в 09:06
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Финансы

Банк «Россия» подал иск к Utair на 155 млн рублей

В качестве третьих лиц привлечены 10 банков, в том числе те, которые в 2015 году выдали Utair, балансировавшей на грани банкротства, два синдицированных кредита совокупным объемом 42,6 млрд руб.
Обновлено в 11:24
Энергетика

Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Общество

Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
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Происшествия

В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества

Отключение электричества произошло в ряде районов Каракаса и 16 штатах Венесуэлы, сообщает оппозиционное издание El Nacional.
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«Милан» согласовал с «Атлетико» трансфер Корреа за € 57 млн

Обновлено в 13:51
Политика

Иран сообщил об аресте 17 шпионов ЦРУ

Представители спецслужбы Ирана арестовали 17 шпионов ЦРУ, ряд из которых были работниками критически важных направлений.
Обновлено в 06:43
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Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона

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Объяснено появление песни Цоя на концерте Metallica

Обновлено в 18:25
Происшествия

В Британии полицейские устроили погоню за «динозавром»

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Общество

Россияне предложили назвать трассу М-11 «За шавермой-шаурмой»

Название трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую планируется достроить осенью 2019 года, утвердят в конце июля, сообщает госкомпания «Автодор».
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Политика

Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не проходит в парламент нового созыва.
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На новый корпус онкодиспансера в Ульяновске потратят 4 млрд рублей

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Футбол

Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»

Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

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ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ведомство перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
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В аэропорту Антальи застряли около 500 российских туристов

Российские генконсульство подтвердило информацию о том, что в аэропорту Антальи находятся российские туристы, рейс которых в Москву задержан.
Обновлено в 10:10
Политика

Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»

Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
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Политика

ЦИК Украины обработал более четверти протоколов на выборах в Раду

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«Роскосмосу» направили обоснование безопасности космотуризма

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Политика

Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt

Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
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Происшествия

В Коми сошли с рельсов вагоны с углем

Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
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