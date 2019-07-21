Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС СШАРБК 12:25
Накануне Минобороны Венесуэлы обвинило США в нарушении воздушного пространства страны. По данным ведомства, 19 июля американский самолет, предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки, летел с северо-запада Карибского моря по направлению к венесуэльскому городу Майкетия.
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