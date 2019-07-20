Армия и оружие

В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик СШАВоенное дело вчера в 16:45

В субботу Министерство обороны Венесуэлы опубликовало заявление, в котором сообщается, что самолет-разведчик ВВС США 19 июля вторгся в воздушное пространство республики.
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