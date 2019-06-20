Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядокГазета.Ru вчера в 22:39
Петагон обвинил российскую сторону в попытке "изменить мировой порядок" после того, как Россия раскритиковала США за рост числа американских военных на Ближнем Востоке. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на подполковника из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карлу Глисон.
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Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Обновлено вчера в 09:46
Общество
В Екатеринбурге выпускница школы впервые набрала 300 баллов по ЕГЭ
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза
Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:53
Футбол
«Депортиво» сделал шаг к выходу в Ла Лигу
"Депортиво" обыграл "Мальорку" со счетом 2:0. Голами отличились Федерико Картабия и Кике.
Обновлено вчера в 17:25
Космос
Астрономы заметили теплое свечение колец Урана
Тепловое свечение дает возможность астрономам большее узнать о кольцах.
Обновлено вчера в 14:40
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено 19 июня в 04:56
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о поступке, за который ему стыдно.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Депутат Госдумы назвал беспорядки в Грузии спланированной акцией
Обновлено вчера в 22:27
Общество
В России хотят ужесточить наказание за врачебные ошибки
13 июля прошлого года стало известно, что Следственный комитет России и «Национальная медицинская палата» предложили внести в Уголовный кодекс дополнительные статьи для верной квалификации врачебных ошибок.
Обновлено вчера в 06:54
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Наука
Врачи назвали первый признак смертельно опасной болезни
Отмечается, что люди, у которых риск развития болезни Альцгеймера высок из-за семейного анамнеза, могут начать страдать от первых признаков деменции ещё за 40 лет до того, как заболевание вступит в активную форму.
Обновлено вчера в 04:46
Армия и оружие
В Росгвардии рассказали о формировании бригады для охраны Крымского моста
В сформированную Росгвардией бригаду, предназначенную для охраны Крымского моста, входит специальный морской отряд, а также полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
В Минобороны назвали игру Metal Gear разработкой спецслужб США
«В интернете широко реализуются проекты американских спецслужб, такие как "Графика", Metal Gear, "Эхо Рунета", нацеленные на прямое манипулирование общественным сознанием и, прежде всего, молодежи», — заявил замминистра.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов
Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks
Суд в Эквадоре вынес решение об освобождении из предварительного заключения шведского гражданина Ола Бини, которого подозревают в связях с WikiLeaks, сообщает эквадорская газета Comercio.
Обновлено вчера в 22:04
Политика
Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки
В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
Обновлено вчера в 08:37
Политика
Норкин заявил, что никогда не видел Путина таким, как на прямой линии
Андрей Норкин во время эфира программы "Место встречи" отметил, что "такого Путина он еще не видел", вспоминая о расстроившем российского президента эпизоде.
Обновлено вчера в 22:57
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже передумал
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отказался от этого.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
19 июня оперативника задержала Служба собственной безопасности ФСБ России при передаче 10 миллионов рублей, пишет «Фонтанка».
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Во Владивостоке открыли мемориальную доску в честь визита Ким Чен Ына
Обновлено вчера в 21:12
Космос
Обсерватория «Спектр-М» отправится в космос после 2030 года
После запуска космический телескоп отправится в точку Лагранжа L2 системы Солнце–Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.
Обновлено 18 июня в 11:42
Экономика
Путин усомнился в жалобах россиян на маленькие зарплаты
Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, работающие на полную ставку, не могут получить зарплату меньше 11 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
Медиамагната, владельца медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation Руперта Мердока госпитализировали из-за пневмонии.
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Гаджеты
Apple отзывает ноутбуки MacBook Pro из-за проблем с батареями
Американская компания Apple отзывает свои устройства MacBook Pro вследствие технических проблем с батареями.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Страны Балтии и ЕС согласовали шаги по синхронизации энергосистем
В декабре 2018 года заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы протестировать отключение калининградской энергосистемы от стран Балтии в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 11:04
Общество
Эксперты рассказали, о чем супруги спорят в отпуске чаще всего
Крупная консалтинговая компания опросила 1070 человек и выяснила, что чаще всего конфликты между супругами в отпуске происходят из-за работы.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана
Финансовый регулятор отметил, что в настоящее время наиболее актуальным является вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка.
Обновлено вчера в 14:47