Пентагон обвинил Россию в попытке поменять мировой порядокПолитика Сегодня вчера в 20:02

с чего всё началось

Глисон обвинила Москву в использовании хаоса для распространение влияния за пределы ближнего зарубежья. Подполковник отметила, что Ближний Восток играет ключевую роль для Вашингтона. По этой причине Пентагон «поддерживает равновесие сил» в данном регионе.

Политика Президент Грузии обвинила Россию в причастности к протестам Грузинский президент Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в «расколе страны».

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Происшествия Арестован бизнесмен Бойко-Великий Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал до 19 августа 2019 года бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в хищениях из банка «Кредитный экспресс».

Происшествия В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов Псевдо-вакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели их госпитализировали.

Наука Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.

Армия и оружие NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.

Политика Путин ответил на вопрос о размере зарплат чиновников Путин заявил, что хотел бы повышения окладов рядовых работников до уровня министров, а не наоборот.

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Шоу-бизнес 50-летнюю Дженнифер Энистон засняли в бикини на пляже Особенно понравилось фанатам сериала, какой моложавой и подтянутой выглядит в своем бикини 50-летняя Энистон.