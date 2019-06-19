Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядокГазета.Ru вчера в 22:39
Петагон обвинил российскую сторону в попытке "изменить мировой порядок" после того, как Россия раскритиковала США за рост числа американских военных на Ближнем Востоке. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на подполковника из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карлу Глисон.
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с чего всё началось
«Это развёртывание не является провокацией, дополнительные войска предназначены для оборонительных целей, для противодействия воздушным, морским и наземным угрозам на Ближнем Востоке», — заявила подполковник из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карла Глисон.RT на русскомвчера в 20:28
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