Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядокГазета.Ru вчера в 22:39

с чего всё началось

Петагон обвинил российскую сторону в попытке "изменить мировой порядок" после того, как Россия раскритиковала США за рост числа американских военных на Ближнем Востоке. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на подполковника из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карлу Глисон.

Политика Трамп ответил на вопрос о возможности удара по Ирану Дональд Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.

Авто В Сети показали LADA 4x4 с «автоматом» Фотографии "Нивы" с автоматической коробкой передач недавно появились в группе "Новости Лада" в социальной сети ВКонтакте.

Здоровье Назван самый смертельный вид рака в России Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.

Политика Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о поступке, за который ему стыдно.

Футбол «Краснодар» сыграл вничью с «Чайкой» в товарищеском матче Товарищеский матч между "Краснодаром" и "Чайкой" завершился результативной ничьей – 2:2. В составе "быков" отличились Вандерсон и Иван Игнатьев, реализовавший пенальти.

Шоу-бизнес Дети Пугачевой и Галкина спели и станцевали «Калинку» для родителей Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина с самого детства тяготеют к искусству. Они спели и станцевали «Калинку» для своих звездных родителей.

Происшествия В ДТП в Красноярском крае погибли три человека Три человека погибли в пятницу в ДТП в Рыбинском районе Красноярского края, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Происшествия В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося 60-летний мужчина сбил лося на автодороге. После происшествия водитель вышел на трассу, видимо, чтобы прийти в себя.

Здоровье Названо имя нового министра здравоохранения Пензенской области Ранее региональный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела. До 20 июня обязанности министра исполняла его заместитель Оксана Чижова.

Космос Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса Немецкие и французские инженеры и ученые создадут небольшой ровер, который отправится в космос в 2024 году вместе с японским зондом MMX для изучения тайн двух самых загадочных лун Солнечной системы, Фобоса и Деймоса.

Наука Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.

Политика ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.

Космос Запуск ракеты «Протон-М» перенесли на сутки Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с новым российским космическим телескопом Спектр-РГ с Байконура отложен на сутки из-за выявленных замечаний, сообщает Роскосмос.

Политика Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода Экономические санкции против России со стороны Евросоюза продлены на полгода из-за якобы невыполнения Минских соглашений.

Технологии «Роскачество» назвало худшие приложения по доставке еды на дом В «Роскачестве» проверили 24 наиболее популярных мобильных приложения, с помощью которых граждане заказывают продукты онлайн с доставкой на дом.

Шоу-бизнес СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в беременности Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности.

Политика Лидеры Евросоюза не избрали нового главу Еврокомиссии Члены Евросоюза не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.

Происшествия Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате средств банка "Кредитный экспресс", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Авто Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.