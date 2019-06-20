Армия и оружие

Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядокРИА Новости 19:11

Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
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Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок

Комсомольская правда22:19

США обвинили Россию в попытке поменять мировой порядок

Известия22:12

Пентагон ответил России: Развёртывание на Ближнем Востоке — не провокация

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Пентагон: Россия пытается «перекроить» мировой порядок

Московский Комсомолец20:19

Пентагон обвиняет Россию в использовании хаоса на Ближнем Востоке

РЕН ТВ19:39

Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок

РИА Новости19:11

В Пентагоне заявили о намерении России «пересмотреть мировой порядок»

RT на русском20:28
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Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Общество

День летнего солнцестояния придется на 21 июня

Обновлено в 07:10
Космос

Ракета Ariane-5 с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель Ariane 5 с двумя спутниками связи T-16 и EUTELSAT 7C успешно стартовала с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане.
Обновлено в 18:46
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска иранской ракеты по беспилотнику США

Иранские источники опубликовали видеозапись пуска ракеты по американскому шпионскому беспилотнику.
Обновлено в 14:46
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook.
Обновлено в 18:23
Футбол

Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках

Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено в 16:36
Авто

Появились данные о новом Audi A3 Cityhopper

В сети опубликованы рендеры нового Audi A3 Sportback для бездорожья, который предварительно получил имя Cityhopper.
Обновлено в 09:56
Футбол

Неймар не хочет возвращаться в Париж

В Испании сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар больше не хочет иметь ничего общего с клубом и не намерен возвращаться в Париж.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

19 июня оперативника задержала Служба собственной безопасности ФСБ России при передаче 10 миллионов рублей, пишет «Фонтанка».
Обновлено в 16:30
Политика

Андрей Норкин о стыдном эпизоде в карьере президента: «Такого Путина я не видел»

Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин в своей программе "Место встречи" отреагировал на ответ президента России Владимира Путина на вопрос о стыдном эпизоде в карьере лидера страны.
Обновлено в 09:44
Общество

Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты

Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.
Обновлено вчера в 09:50
Кино

Киану Ривз может стать новым супергероем Marvel

Обновлено в 19:14
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.
Обновлено в 02:04
Политика

Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено в 21:54
Происшествия

Американского студента похитили в Мексике

В мексиканском городе Гвадалахара 15 июня был убит один студент из Соединенных Штатов, еще один был похищен, сообщил прокурор штата Халиско Херардо Октавио Солис.
Обновлено в 21:47
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Политика

Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено в 08:21
Политика

Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии

Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено в 22:20
Наука

Врачи назвали первый признак смертельно опасной болезни

Отмечается, что люди, у которых риск развития болезни Альцгеймера высок из-за семейного анамнеза, могут начать страдать от первых признаков деменции ещё за 40 лет до того, как заболевание вступит в активную форму.
Обновлено в 04:46
Транспорт

Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Политика

Путин ответил на предложение назначить Грудинина главой правительства

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о возможном назначении депутата Павла Грудинина на пост премьер-министра РФ.
Обновлено в 08:55
Экономика

Путин попросил россиян не сердиться на него из-за маленьких зарплат

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей сегодня, 20 июня, попросил «не сердиться» жителей России, зарплаты которых в разы меньше, чем те, о которых говорит официальная статистика, сообщает РБК.
Обновлено в 07:25
Кино

Актер Том Фелтон рассказал о влечении Гарри Поттера к Драко Малфою

Британский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказал о том, какие чувства его персонаж испытывал к главному герою.
Обновлено в 14:05
Футбол

Сборная Уругвая не смогла обыграть Японию на Кубке Америки

Обновлено в 21:00
Общество

В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks

Суд в Эквадоре вынес решение об освобождении из предварительного заключения шведского гражданина Ола Бини, которого подозревают в связях с WikiLeaks, сообщает эквадорская газета Comercio.
Обновлено в 22:04
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Гаджеты

Apple отзовет часть 15-дюймовых MacBook Pro из-за проблем с батареями

Apple отзывает некоторые 15-дюймовые ноутбуки MacBook Pro, потому что их аккумуляторы могут перегреваться и создавать угрозу безопасности, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 22:16
Политика

Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву

Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено в 09:53
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