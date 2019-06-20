Армия и оружие
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядокРИА Новости 19:11
Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 22:36, Вашингтон
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Обновлено в 07:10
Космос
Ракета Ariane-5 с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру
Ракета-носитель Ariane 5 с двумя спутниками связи T-16 и EUTELSAT 7C успешно стартовала с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане.
Обновлено в 18:46
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска иранской ракеты по беспилотнику США
Иранские источники опубликовали видеозапись пуска ракеты по американскому шпионскому беспилотнику.
Обновлено в 14:46
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook.
Обновлено в 18:23
Футбол
Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках
Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено в 16:36
Авто
Появились данные о новом Audi A3 Cityhopper
В сети опубликованы рендеры нового Audi A3 Sportback для бездорожья, который предварительно получил имя Cityhopper.
Обновлено в 09:56
Футбол
Неймар не хочет возвращаться в Париж
В Испании сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар больше не хочет иметь ничего общего с клубом и не намерен возвращаться в Париж.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
19 июня оперативника задержала Служба собственной безопасности ФСБ России при передаче 10 миллионов рублей, пишет «Фонтанка».
Обновлено в 16:30
Политика
Андрей Норкин о стыдном эпизоде в карьере президента: «Такого Путина я не видел»
Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин в своей программе "Место встречи" отреагировал на ответ президента России Владимира Путина на вопрос о стыдном эпизоде в карьере лидера страны.
Обновлено в 09:44
Общество
Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты
Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.
Обновлено вчера в 09:50
Кино
Киану Ривз может стать новым супергероем Marvel
Обновлено в 19:14
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль
Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.
Обновлено в 02:04
Политика
Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено в 21:54
Происшествия
Американского студента похитили в Мексике
В мексиканском городе Гвадалахара 15 июня был убит один студент из Соединенных Штатов, еще один был похищен, сообщил прокурор штата Халиско Херардо Октавио Солис.
Обновлено в 21:47
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Политика
Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат
9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено в 08:21
Политика
Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии
Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено в 22:20
Наука
Врачи назвали первый признак смертельно опасной болезни
Отмечается, что люди, у которых риск развития болезни Альцгеймера высок из-за семейного анамнеза, могут начать страдать от первых признаков деменции ещё за 40 лет до того, как заболевание вступит в активную форму.
Обновлено в 04:46
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Политика
Путин ответил на предложение назначить Грудинина главой правительства
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о возможном назначении депутата Павла Грудинина на пост премьер-министра РФ.
Обновлено в 08:55
Экономика
Путин попросил россиян не сердиться на него из-за маленьких зарплат
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей сегодня, 20 июня, попросил «не сердиться» жителей России, зарплаты которых в разы меньше, чем те, о которых говорит официальная статистика, сообщает РБК.
Обновлено в 07:25
Кино
Актер Том Фелтон рассказал о влечении Гарри Поттера к Драко Малфою
Британский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказал о том, какие чувства его персонаж испытывал к главному герою.
Обновлено в 14:05
Футбол
Сборная Уругвая не смогла обыграть Японию на Кубке Америки
Обновлено в 21:00
Общество
В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks
Суд в Эквадоре вынес решение об освобождении из предварительного заключения шведского гражданина Ола Бини, которого подозревают в связях с WikiLeaks, сообщает эквадорская газета Comercio.
Обновлено в 22:04
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Гаджеты
Apple отзовет часть 15-дюймовых MacBook Pro из-за проблем с батареями
Apple отзывает некоторые 15-дюймовые ноутбуки MacBook Pro, потому что их аккумуляторы могут перегреваться и создавать угрозу безопасности, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 22:16
Политика
Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву
Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено в 09:53