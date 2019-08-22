Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в наращивании ядерной угрозыREGNUM вчера в 20:34
Россия работает над созданием нового ядерного оружия, чтобы им можно было атаковать США, заявил американский министр обороны Марк Эспер, передаёт Fox News. Поводом к таким обвинениям стал взрыв на военном объекте под Северодвинском (Архангельская область) 8 августа 2019 г.
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Пентагон связал взрыв под Архангельском с попытками России расширить ядерный арсенал
Ведомостивчера в 21:26
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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Армия и оружие
В Перу прибыл третий модернизированный штурмовик Су-25
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Общество
В Находке ввели режим ЧС из-за ливня
Режим ЧС введен в городе Находка Приморского края из-за прошедшего ливня, сообщили РИА Новости в системе ГО и ЧС Находки.
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Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
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Обновлено 20 августа в 05:59
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В онкоцентре Блохина отрицают слухи о массовом сокращении сотрудников
Ранее в Сети появился приказ центра об изменении штатного расписания и сокращении более 700 сотрудников в НМИЦ Блохина «в целях оптимизации».
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Армия и оружие
ВВС Сирии открыли огонь по турецкому наблюдательному пункту
Самолеты сирийских ВВС атаковали местность, принадлежащую турецкому наблюдательному пункту номер 8. Она расположена в районе города Хан-Шейхун в Идлибе.
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Московский метрополитен подал иск в Коптевский районный суд к оппозиционерам.
Обновлено в 05:04
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Клопп сравнил Коутиньо с Дель Пьеро
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о сильных сторонах бывшего полузащитника команды Филиппе Коутиньо, на днях перешедшего из «Барселоны» в «Баварию», а также сравнил его с легендарным нападающим «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.
Обновлено в 02:36
Политика
В Великобритании снимут сериал о Путине
Британский Channel 4 объявил о съемках трехсерийного документального сериала про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:36
Здоровье
Врачи рассказали, когда первоклассников можно отдавать в секции
Специалисты не рекомендуют в первые полгода обучения ребёнка в школе вводить дополнительные занятия и секции, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
Обновлено в 06:46
Политика
МИД Украины: Зеленский и Трамп в Варшаве подпишут ряд документов
Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что украинский президент Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп на встрече в Варшаве подпишут ряд документов.
Обновлено в 04:36
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
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Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8
"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.
Обновлено вчера в 23:37
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Все хирурги больницы на Урале написали заявления об увольнении
Все хирурги горбольницы № 1 Нижнего Тагила, второго по величине города Свердловской области, написали заявления об увольнении.
Обновлено в 06:06
Экономика
За полгода прокуратура вернула предпринимателям 13 млрд руб. просроченной задолженности по госконтрактам
Общая сумма сохраняющейся задолженности, установленная прокурорами по состоянию на 1 июля 2019 года, уменьшилась почти на 800 млн рублей по сравнению с той же датой 2018 года и составила 18,7 млрд рублей.
Обновлено в 05:54
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков
Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:26
Политика
Президент Финляндии встретил Путина фразой на русском языке
Президент Финляндии Саули Ниинистё встретил прибывшего в Хельсинки российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 10:58
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Кино
Сериал «Мандалорец» покажет странную сторону «Звездных войн»
В интервью THR автор и шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро признался, что его проект — «Безумный Макс» во вселенной «Звездных войн».
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Обновлено в 03:24
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено вчера в 02:48