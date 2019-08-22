Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в наращивании ядерной угрозыREGNUM вчера в 20:34

Россия работает над созданием нового ядерного оружия, чтобы им можно было атаковать США, заявил американский министр обороны Марк Эспер, передаёт Fox News. Поводом к таким обвинениям стал взрыв на военном объекте под Северодвинском (Архангельская область) 8 августа 2019 г.
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Что случилось этой ночью: четверг, 22 августа

Интерфакс00:35

Взрыв при испытании ракеты в Белом море, по мнению Пентагона, свидетельствует о наращивании Россией ядерного арсенала

Эхо Москвы00:16

В США связали ЧП при испытаниях с наращиванием Россией ядерного арсенала

РБКвчера в 20:27

Пентагон связал взрыв под Архангельском с попытками России расширить ядерный арсенал

Ведомостивчера в 21:26

Пентагон обвинил Россию в наращивании ядерной угрозы

REGNUMвчера в 20:34

В Пентагоне обвинили Россию в создании новых типов ядерного оружия

РЕН ТВвчера в 22:22

Глава Пентагона связал ЧП под Северодвинском с попытками РФ «расширить ядерный арсенал»

ТАССвчера в 19:54
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие

В Перу прибыл третий модернизированный штурмовик Су-25

Обновлено вчера в 05:41
Общество

В Находке ввели режим ЧС из-за ливня

Режим ЧС введен в городе Находка Приморского края из-за прошедшего ливня, сообщили РИА Новости в системе ГО и ЧС Находки.
Обновлено в 00:26
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии

Обновлено 20 августа в 22:15
Происшествия

У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд

Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
Авто

Стартовали продажи близнеца обновленного Mitsubishi ASX

Компания Mitsubishi начала продажи нового кроссовера RVR – близнеца обновленного Mitsubishi ASX на глобальном рынке.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:03
Игры

CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077

Обновлено 20 августа в 05:59
Общество

В онкоцентре Блохина отрицают слухи о массовом сокращении сотрудников

Ранее в Сети появился приказ центра об изменении штатного расписания и сокращении более 700 сотрудников в НМИЦ Блохина «в целях оптимизации».
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

ВВС Сирии открыли огонь по турецкому наблюдательному пункту

Самолеты сирийских ВВС атаковали местность, принадлежащую турецкому наблюдательному пункту номер 8. Она расположена в районе города Хан-Шейхун в Идлибе.
Обновлено в 06:12
Общество

Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам

Московский метрополитен подал иск в Коптевский районный суд к оппозиционерам.
Обновлено в 05:04
Футбол

Клопп сравнил Коутиньо с Дель Пьеро

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о сильных сторонах бывшего полузащитника команды Филиппе Коутиньо, на днях перешедшего из «Барселоны» в «Баварию», а также сравнил его с легендарным нападающим «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.
Обновлено в 02:36
Политика

В Великобритании снимут сериал о Путине

Британский Channel 4 объявил о съемках трехсерийного документального сериала про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:36
Здоровье

Врачи рассказали, когда первоклассников можно отдавать в секции

Специалисты не рекомендуют в первые полгода обучения ребёнка в школе вводить дополнительные занятия и секции, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
Обновлено в 06:46
Политика

МИД Украины: Зеленский и Трамп в Варшаве подпишут ряд документов

Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что украинский президент Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп на встрече в Варшаве подпишут ряд документов.
Обновлено в 04:36
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Политика

Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8

"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.
Обновлено вчера в 23:37
Здоровье

Все хирурги больницы на Урале написали заявления об увольнении

Все хирурги горбольницы № 1 Нижнего Тагила, второго по величине города Свердловской области, написали заявления об увольнении.
Обновлено в 06:06
Экономика

За полгода прокуратура вернула предпринимателям 13 млрд руб. просроченной задолженности по госконтрактам

Общая сумма сохраняющейся задолженности, установленная прокурорами по состоянию на 1 июля 2019 года, уменьшилась почти на 800 млн рублей по сравнению с той же датой 2018 года и составила 18,7 млрд рублей.
Обновлено в 05:54
Кино

Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира

Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков

Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:26
Политика

Президент Финляндии встретил Путина фразой на русском языке

Президент Финляндии Саули Ниинистё встретил прибывшего в Хельсинки российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 10:58
Культура

Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами

Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Кино

Сериал «Мандалорец» покажет странную сторону «Звездных войн»

В интервью THR автор и шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро признался, что его проект — «Безумный Макс» во вселенной «Звездных войн».
Обновлено в 05:09
Происшествия

В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек

По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Политика

Над Донецком подняли флаги России

Обновлено в 03:24
Общество

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено вчера в 02:48
Происшествия

Экипаж Ан-24 после жесткой посадки в Бурятии представили к наградам

Обновлено в 03:27
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