Россия и Китай работают над усилением своего влияния в странах Африки, говорится в письменных показаниях двух высокопоставленных военных Пентагона для Конгресса США. Об этом сообщает газета The Intercept.

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Теннис Рублев переиграл Федерера в Цинциннати Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.

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