Армия и оружие
Пентагон обеспокоен перелётом российских стратегов Ту-160 в Венесуэлу
Пентагон обеспокоен перелётом российских стратегов Ту-160 в ВенесуэлуВоенное обозрение09:46
В американском министерстве обороны обеспокоились прибытием в Венесуэлу российских стратегических бомбардировщиков Ту-160. О перелете в эту южноамериканскую страну двух стратегов, способных нести ядерное оружие, сообщает Washington Free Beacon со ссылкой на неназванных представителей Пентагона.
Военное обозрение09:46
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с чего всё началось
«По крайней мере два Блэкджека (Ту-160 по кодификации НАТО) вылетят с авиабазы стратегических сил России в Венесуэлу для проведения серии учений, которые будут включать дозаправку на дальних расстояниях», — сообщило издание The Washington Free Beacon.News.ru09:31
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 17:47, Ашберн
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