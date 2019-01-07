Армия и оружие
Представитель Шестого флота ВМС США Кайл Рейнс сообщил, что нахождение американского десантного корабля USS Fort McHenry в Черном море не нарушает международное право. Его слова приводит издание Navy Times.
РИА Новости15:01
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с чего всё началось
Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry находится в Черном море в соответствии с Конвенцией о режиме проливов и не нарушает норм международного права. Об этом сообщил корреспондет ТАСС представитель ВМС США Джеффри Дорси.ТАСС11:45
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