Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry находится в Черном море в соответствии с Конвенцией о режиме проливов и не нарушает норм международного права. Об этом сообщил корреспондет ТАСС представитель ВМС США Джеффри Дорси.

с чего всё началось

Представитель Шестого флота ВМС США Кайл Рейнс сообщил, что нахождение американского десантного корабля USS Fort McHenry в Черном море не нарушает международное право. Его слова приводит издание Navy Times.

Пентагон назвал законным нахождение своего корабля в Черном море

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