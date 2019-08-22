Армия и оружие

Пентагон назвал сроки появления у США гиперзвукового оружияРЕН ТВ вчера в 19:24

В Пентагоне пообещали разработать американское гиперзвуковое оружие в ближайшие два года. Об этом сообщил глава Министерства обороны США Марк Эспер в ходе интервью на телеканале Fox.
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Марк Эспер
Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно.
— Марк Эспер, американский политикRT на русском вчера в 20:44
с чего всё началось
Новый министр обороны США Марк Эспер в среду, 21 августа, заявил журналистам, что гиперзвуковое оружие появится у Пентагона в ближайшие пару лет, сообщил телеканал Fox News
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