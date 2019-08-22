Армия и оружие
Пентагон назвал сроки появления у США гиперзвукового оружияРЕН ТВ вчера в 19:24
В Пентагоне пообещали разработать американское гиперзвуковое оружие в ближайшие два года. Об этом сообщил глава Министерства обороны США Марк Эспер в ходе интервью на телеканале Fox.
Читать в источнике
Оценить
Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно.
— Марк Эспер, американский политикRT на русском вчера в 20:44
с чего всё началось
«Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно», — заявил Эспер, отвечая на вопрос о том, насколько США близки к получению гиперзвукового оружия.RT на русскомвчера в 20:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Эспер: армия США получит гиперзвуковое оружие в течение нескольких лет
Московский Комсомолецвчера в 19:25
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 00:51, Ашберн
Политика
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем фейсбуке возможность возвращения России в G8, выразив мнение, что это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:49
Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие
Пентагон предложил включить все новое оружие России в СНВ-3
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил дайверов
В ночь на 15 апреля 1912 года произошла одна из самых страшных катастроф 20 века.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 15:17
Общество
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Обновлено вчера в 13:56
Общество
В Находке ввели режим ЧС из-за ливня
Режим ЧС введен в городе Находка Приморского края из-за прошедшего ливня, сообщили РИА Новости в системе ГО и ЧС Находки.
Обновлено в 00:26
Общество
Вышел новый роман Виктора Пелевина
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, с ее помощью на околоземную орбиту выйдет корабль «Союз МС-14», который доставит на МКС антропоморфного робота Федора (Skybot F-850), а также ряд грузов, трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».
Обновлено вчера в 23:39
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 08:11
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Обновлено вчера в 19:30
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
«Арсенал ниндзя» нашли на борту газовоза из Южной Кореи на Сахалине
Как сообщает Sakhalin.info со ссылкой на пресс-службу ведомства, арсенал обнаружили при таможенно-пограничном контроле на борту иностранного судна-газовоза (порт приписки Панама).
Обновлено в 00:10
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА
Обновлено вчера в 09:33
Здоровье
Желтые ногти расскажут о многих болезнях
Если ваши ногти внезапно пожелтели, это может рассказать о многих болезнях.
Обновлено вчера в 20:22
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы
21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
Архангельских врачей, лечивших пострадавших при взрыве на полигоне, не предупредили о радиации
Еще трое пострадавших при взрыве на полигоне были доставлены в больницу имени Семашко, но там медиков предупредили о радиоактивном заражении пациентов.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено вчера в 11:09
Общество
Госдума предложила снизить подоходный налог для многодетных матерей
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Антон Силуанов выступил с предложением снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4 процентов.
Обновлено в 00:44
Гаджеты
Новые iPhone 11 все-таки могут получить зарядку с USB-C
Есть информация, что зарядку в смартфонах установят от iPad Pro 2018 года.
Обновлено вчера в 14:36
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:04
Кино
В Лондоне продадут доспехи Рассела Кроу из фильма «Гладиатор»
Доспехи Максимуса, в которых персонаж Рассела Кроу щеголял в начальных сценах фильма "Гладиатор", продадут на аукционе в Лондоне по меньшей мере за тридцать шесть - шестьдесят тысяч долларов.
Обновлено вчера в 05:33
Недвижимость
Московская биржа запустит индекс цен на московскую недвижимость
Московская биржа к концу 2019 г. запустит индекс цен на московскую недвижимость и фьючерсы на него, рассказал директор департамента срочного рынка биржи Арсений Глазков.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Две станции мониторинга радиации в России возобновили передачу данных
Обновлено вчера в 03:42
Политика
В США губернатор штата Вашингтон вышел из предвыборной гонки
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли отказался от участия в предвыборной гонке претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года.
Обновлено вчера в 22:41
Культура
Теодор Курентзис не увезёт Дягилевский фестиваль из Перми в Париж
Бренд «Дягилевский фестиваль» не переносится в Париж. Фестиваль был и остаётся в Перми.
Обновлено вчера в 22:54