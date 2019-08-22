с чего всё началось

Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно.

В Пентагоне пообещали разработать американское гиперзвуковое оружие в ближайшие два года. Об этом сообщил глава Министерства обороны США Марк Эспер в ходе интервью на телеканале Fox.

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