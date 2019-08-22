с чего всё началось

Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно.

В Пентагоне пообещали разработать американское гиперзвуковое оружие в ближайшие два года. Об этом сообщил глава Министерства обороны США Марк Эспер в ходе интервью на телеканале Fox.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Зампреду комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создания так называемого «первосентябрьского капитала», суть которого заключается в том, чтобы выделять родителям дополнительные деньги для покрытия расходов на сбор ребенка в школу.

Политика В США губернатор штата Вашингтон вышел из предвыборной гонки Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли отказался от участия в предвыборной гонке претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года.

Шоу-бизнес Квентин Тарантино впервые станет отцом Американский режиссер Квентин Тарантино в возрасте 56 лет впервые станет отцом, он и его жена Даниэла ждут ребенка, сообщила пара изданию People.

Политика Президент Финляндии приветствовал Путина по-русски Открывая переговоры в Президентском дворце в Хельсинки, президент Финляндии Саули Ниинисте приветствовал российского лидера Владимира Путина на русском языке.

Общество Роскачество назвало дефектные модели электрических чайников Роскачество провело исследование, в рамках которого проверило 30 моделей электрических чайников от 23 производителей (РФ, Польша, Китай, Турция).

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Технологии СБП зашла в интернет-магазин Платежи по QR-коду станут доступны осенью Участники торговли начали все активнее присоединяться к пилотным проектам оплаты покупок по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП): предприятия общепита, офлайн- и интернет-магазины.

Общество Академик РАН Сергей Федотов скончался в Москве Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов скончался на 89-м году жизни в Москве, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Политика Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.

Политика Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8 Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, который у себя в Facebook по горячим следам прокомментировал идею лидера Франции Эмманюэля Макрона, предложившего вернуть Россию в международный клуб "большая восьмерка" (с 2014 года он его лидеры собираются в усеченном составе "семерки").

Футбол Тренер «Краснодара» Матвеев: игра против «Олимпиакоса» была равной Главный тренер футбольного "Краснодара" Сергей Матвеев прокомментировал разгромное поражение "быков" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса" (0:4).

Армия и оружие Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.

Наука Ученые предложили применять борщевик в аккумуляторах В Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС предложили обратить вредный сорняк борщевик на пользу и применять его в аккумуляторах, сообщают «Известия».

Здоровье Роспотребнадзор объявил о завершении эпидемии лихорадки Эбола в Африке Африканская эпидемия, вызванная вирусом Эбола, закончилась, но нельзя прекращать работу, так как есть вероятность новой вспышки, заявила в интервью «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Происшествия В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.

Политика Пушков прокомментировал озвученные условия возврата России в G8 Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал выставление лидерами Франции и Германии условий для возвращения России в «Большую восьмерку».

Шоу-бизнес Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.

Экономика Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

Происшествия При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб один человек Во время пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб один человек. Он находился в каюте, сообщает ТАСС.

Происшествия Два человека погибли при пожаре в Саратове По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.

Политика Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.