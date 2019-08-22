Армия и оружие
Пентагон назвал сроки появления гиперзвукового оружия в СШАФАН 21:05
Пентагон назвал сроки появления гиперзвукового оружия в США, это произойдет в ближайшую пару лет. С соответствующим заявлением в интервью телеканалу Fox News в среду выступил министр обороны США Марк Эспер. Журналист поинтересовался, насколько США близки к получению гиперзвукового оружия.
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Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно.
— Марк Эспер, американский политикRT на русском 20:44
с чего всё началось
«Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно», — заявил Эспер, отвечая на вопрос о том, насколько США близки к получению гиперзвукового оружия.RT на русском20:44
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