Армия и оружие
Пентагон назвал сроки получения гиперзвукового оружияГазета.Ru 19:54
В Пентагоне назвали сроки получения США гиперзвукового оружия. об этом сообщает телеканал Fox News. В ведомстве заявили, что подобное оружие появится в арсенале США в течение ближайшей пары лет. Данное заявление сделал министр обороны США Марк Эспер, отвечая на вопросы журналистов.
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Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно.
— Марк Эспер, американский политикRT на русском 20:44
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