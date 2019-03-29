Политика

Пентагон назвал объем потраченных США на оборону Украины средствРБК 00:23

С 2014 года средства на оказание помощи Киеву регулярно закладываются в оборонный бюджет США. В марте 2018 года в Соединенных Штатах был принят закон о бюджете на остаток финансового 2018 года объемом $1,3 трлн, в котором на укрепление безопасности Украины было выделено $620 млн.
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Участь безучастия: США потратили более $1,3 млрд на украинскую армию

С 2014 года США выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.
Известиявчера в 17:02

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Пентагон назвал объем потраченных США на оборону Украины средств

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США потратили более $1,3 млрд на поддержку армии Украины с 2014 года

RT на русском00:11

В Пентагоне назвали сумму, потраченную на украинскую армию за пять лет

РИА Новостивчера в 23:44

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В США назвали основную преграду на пути Украины в НАТО

РЕН ТВвчера в 21:30

В США подсчитали свои затраты на Украину за пять лет

ТК Звездавчера в 20:04

США потратили за пять лет на армию Украины более $1,3 млрд

Известиявчера в 19:43
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Политика

Закон о фейковых новостях вступил в силу в России

В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:48
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Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву

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Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2»

Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 03:42
Политика

Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17

Авиакатастрофа с малайзийским Boeing над Донбассом произошла из-за открытого воздушного пространства.
Обновлено вчера в 10:39
Здоровье

Английские врачи поставили рекорд по выписыванию рецептов на антидепрессанты

Английские врачи установили новый рекорд страны по числу выписанных рецептов на антидепрессанты в год.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика

«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Театры

Первый национальный театр получит сцену в Москве

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что первый в России национальный театр получит сцену на проспекте Андропова в Москве.
Обновлено вчера в 10:43
Экономика

Социальные пенсии повысятся с 1 апреля

С 1 апреля будут проиндексированы на 2% пенсии по государственному обеспечению, это в первую очередь социальные пенсии.
Обновлено 26 марта в 06:01
Футбол

«Ювентус» продлил контракт с Ругани

Обновлено вчера в 11:50
Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес

Дана Борисова призналась, что является сексоголиком

Обновлено в 00:16
Происшествия

Пассажирский лайнер Air Canada попал в стаю птиц и повредил двигатель

Лайнер авиакомпании Air Canada при заходе на посадку попал в стаю птиц. Инцидент произошел в ночь на четверг в аэропорту Оттавы.
Обновлено вчера в 19:26
Здоровье

Какие болезни выявляет флюорография?

Иногда, например, при подозрении на воспаление легких, врач может направить на рентген, но, по словам Карабиненко, компьютерная томография органов грудной клетки — это наиболее современный и точный способ диагностики.
Обновлено вчера в 17:18
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Каролину», Кузнецов отметился голевой передачей

Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

Экс-министр Абызов содержится в камере без горячей воды

Политика заселили в двухместную пустующую камеру еще не отремонтированного блока. Там нет горячей воды, зато есть телевизор.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США

Британские музыканты из рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США. Об этом сообщило издание Daily Star.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии

Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено вчера в 19:16
Общество

Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом

Российская модель Алиса Митрова госпитализирована в китайском Шанхае с диагнозом бактериальный менингит.
Обновлено вчера в 17:17
Общество

Врач-педиатр из Кинешмы объяснила фотосессию в белье

Врач-педиатр Анастасия Орлова из города Кинешма Ивановской области в интервью газете Metro объяснила, почему снялась в фотосессии в нижнем белье, вызвавшей общественный резонанс.
Обновлено вчера в 22:52
Политика

«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани

Президент России Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком Москва—Казань, и склоняется к целесообразности создания альтернативной платной автодороги, пишет со ссылкой на источники газета "Коммерсант".
Обновлено вчера в 23:27
Экономика

Отбор участников в рамках национального проекта по экспорту начнется 1 апреля

Конкурс по отбору в рамках национального проекта по экспорту участников и получателей госсубсидий начнется 1 апреля, сообщил на Красноярском экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Путину доложили о задержании Ишаева

Президент России Владимир Путин в курсе, что в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева заведено уголовное дело.
Обновлено вчера в 10:56
Политика

Президенты США и Южной Кореи встретятся в Вашингтоне 11 апреля

Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин проведут встречу 11 апреля в Вашингтоне, сообщает AP со ссылкой на заявления администраций глав двух государств.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.
Обновлено вчера в 20:14
ЖКХ

Как платить за мусор на треть меньше: опыт одного маленького, но гордого ТСЖ на Компрессорном

Уверены, что у большинства из вас объем реального мусора значительно меньше.
Обновлено вчера в 23:10
Музыка

Первый зампрокурора Петербурга оказался поэтом и снялся в клипе

Обновлено вчера в 11:03
Здоровье

Благовещенская детская стоматология закрывается на ремонт

Обновлено вчера в 23:32
Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Культура

Новый мэр Белгорода вступил в должность под музыку из «Звездных войн»

Юрий Галдун вышел на сцену под композицию «Марш повстанцев» из киносаги «Звездные войны», сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено 27 марта в 05:31
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