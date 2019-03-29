Политика
Пентагон назвал объем потраченных США на оборону Украины средствРБК 00:23
С 2014 года средства на оказание помощи Киеву регулярно закладываются в оборонный бюджет США. В марте 2018 года в Соединенных Штатах был принят закон о бюджете на остаток финансового 2018 года объемом $1,3 трлн, в котором на укрепление безопасности Украины было выделено $620 млн.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
С 2014 года США выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:48, Ашберн
Политика
Закон о фейковых новостях вступил в силу в России
В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2»
Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 03:42
Политика
Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17
Авиакатастрофа с малайзийским Boeing над Донбассом произошла из-за открытого воздушного пространства.
Обновлено вчера в 10:39
Здоровье
Английские врачи поставили рекорд по выписыванию рецептов на антидепрессанты
Английские врачи установили новый рекорд страны по числу выписанных рецептов на антидепрессанты в год.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Театры
Первый национальный театр получит сцену в Москве
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что первый в России национальный театр получит сцену на проспекте Андропова в Москве.
Обновлено вчера в 10:43
Экономика
Социальные пенсии повысятся с 1 апреля
С 1 апреля будут проиндексированы на 2% пенсии по государственному обеспечению, это в первую очередь социальные пенсии.
Обновлено 26 марта в 06:01
Футбол
«Ювентус» продлил контракт с Ругани
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Дана Борисова призналась, что является сексоголиком
Обновлено в 00:16
Происшествия
Пассажирский лайнер Air Canada попал в стаю птиц и повредил двигатель
Лайнер авиакомпании Air Canada при заходе на посадку попал в стаю птиц. Инцидент произошел в ночь на четверг в аэропорту Оттавы.
Обновлено вчера в 19:26
Здоровье
Какие болезни выявляет флюорография?
Иногда, например, при подозрении на воспаление легких, врач может направить на рентген, но, по словам Карабиненко, компьютерная томография органов грудной клетки — это наиболее современный и точный способ диагностики.
Обновлено вчера в 17:18
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Каролину», Кузнецов отметился голевой передачей
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Экс-министр Абызов содержится в камере без горячей воды
Политика заселили в двухместную пустующую камеру еще не отремонтированного блока. Там нет горячей воды, зато есть телевизор.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США
Британские музыканты из рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США. Об этом сообщило издание Daily Star.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии
Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом
Российская модель Алиса Митрова госпитализирована в китайском Шанхае с диагнозом бактериальный менингит.
Обновлено вчера в 17:17
Общество
Врач-педиатр из Кинешмы объяснила фотосессию в белье
Врач-педиатр Анастасия Орлова из города Кинешма Ивановской области в интервью газете Metro объяснила, почему снялась в фотосессии в нижнем белье, вызвавшей общественный резонанс.
Обновлено вчера в 22:52
Политика
«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани
Президент России Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком Москва—Казань, и склоняется к целесообразности создания альтернативной платной автодороги, пишет со ссылкой на источники газета "Коммерсант".
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
Отбор участников в рамках национального проекта по экспорту начнется 1 апреля
Конкурс по отбору в рамках национального проекта по экспорту участников и получателей госсубсидий начнется 1 апреля, сообщил на Красноярском экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Путину доложили о задержании Ишаева
Президент России Владимир Путин в курсе, что в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева заведено уголовное дело.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Президенты США и Южной Кореи встретятся в Вашингтоне 11 апреля
Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин проведут встречу 11 апреля в Вашингтоне, сообщает AP со ссылкой на заявления администраций глав двух государств.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.
Обновлено вчера в 20:14
ЖКХ
Как платить за мусор на треть меньше: опыт одного маленького, но гордого ТСЖ на Компрессорном
Уверены, что у большинства из вас объем реального мусора значительно меньше.
Обновлено вчера в 23:10
Музыка
Первый зампрокурора Петербурга оказался поэтом и снялся в клипе
Обновлено вчера в 11:03
Здоровье
Благовещенская детская стоматология закрывается на ремонт
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Культура
Новый мэр Белгорода вступил в должность под музыку из «Звездных войн»
Юрий Галдун вышел на сцену под композицию «Марш повстанцев» из киносаги «Звездные войны», сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено 27 марта в 05:31