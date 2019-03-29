Пентагон назвал объем потраченных США на оборону Украины средствРБК 00:23

С 2014 года США выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.

с чего всё началось

С 2014 года средства на оказание помощи Киеву регулярно закладываются в оборонный бюджет США. В марте 2018 года в Соединенных Штатах был принят закон о бюджете на остаток финансового 2018 года объемом $1,3 трлн, в котором на укрепление безопасности Украины было выделено $620 млн.

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