Армия и оружие
Пентагон наращивает группировку войск на Ближнем ВостокеАргументы и Факты 00:51
В ведомстве заявили, что это ответ США на действия Ирана США перебросили корабль-док ВМС США Arlington и батарею ЗРК Patriot на Ближний Восток, передает Интерфакс, ссылаясь на заявление Пентагона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 02:59, Ашберн
Технологии
Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет
Обновлено вчера в 20:48
Общество
Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму
С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Красноярске BMW лоб в лоб столкнулась с автобусом: есть жертвы
В соцсетях пишут, что, по предварительным данным, BMW на большой скорости выехала на «встречку» и влетела в лоб автобусу.
Обновлено вчера в 13:16
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, 11 мая.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Пропавшую 8 марта девушку-следователя нашли мертвой в Новокузнецке
Обновлено вчера в 23:08
Хоккей
Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено вчера в 12:40
Шоу-бизнес
К отношениям Константина Меладзе с Верой Брежневой по-прежнему много вопросов
Продюсер Константин Меладзе и певица Вера Брежнева могли бы планировать празднование Агатовой свадьбы осенью текущего года.
Обновлено в 02:06
Общество
В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе
В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42
Музыка
В Петербурге пройдут «Танцы с оркестром»
В Северной столице, в клубе "А2" пройдет концерт "Танцы с оркестром". Об этом сообщают "Невские новости".
Обновлено в 02:44
Гаджеты
Google обеспечит поддержу Linux на новых хромбуках
Новые хромбуки позволят запускать Linux под виртуальной машиной Termina с дистрибутива Debian 9.0 Stretch, причем вне зависимости от того, на какой платформе работает лэптоп, будь то Intel, AMD, или ARM, при этом сохранится поддержка других ОС, таких как Ubuntu и Fedora, сообщает портал 3DNews.
Обновлено в 02:31
Политика
Коломойский назвал две вероятные должности Порошенко
После вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского действующий глава государства Петр Порошенко может претендовать на пост министра иностранных дел или украинского посла в Соединенных Штатах.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд.
Обновлено вчера в 19:59
Футбол
Кварацхелия рассказал о своем дебютном голе за «Локомотив»
Полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия рассказал о своем дебютном мяче за железнодорожников.
Обновлено в 02:10
Политика
О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве
Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено вчера в 18:44
Хоккей
Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею
Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Ожесточенная схватка медведей во дворе жилого дома попала на видео
Житель США стал очевидцем ожесточенной схватки двух больших медведей во дворе своего дома, видео он выложил в Сеть.
Обновлено в 00:28
Наука
Uber обвинили в увеличении числа пробок в Сан-Франциско
Одной из идей, которая реализовывалась создателями сервисов Uber, Lyft и других подобных, было как раз уменьшение городского трафика и снижение числа пробок, так как пользователи отказывались от частного транспорта в пользу всегда доступных и относительно дешевых поездок на такси.
Обновлено 09 мая в 08:19
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Адвокат Вышинского собрал в соцсетях сумму для своего залога
Адвокат Андрей Доманский, представляющий интересы главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, собрал сумму для залога, назначенную ему судом, в социальных сетях.
Обновлено в 02:37
Энергетика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Политика
Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева
Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Общество
Никитчук поужинала с Джорджем Клуни в честь годовщины высадки на Луну
Екатеринбургская София Никитчук отпраздновала 50-летие высадки «Аполлона 11» на Луну вместе с актером Джорджем Клуни.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером
«Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти
Обновлено вчера в 16:14
Футбол
Фанаты «Бордо» хотят видеть в команде Дзагоева больше, чем Балотелли
Фанаты могут выбрать трёх игроков, которые станут свободными агентами. Всего в списке представлено 20 футболистов.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Элина Быстрицкая страдала от жестоких острот своей сестры Софьи Шегельман
София Шегельман обвиняет помощницу Ксению Рубцову в краже со счетов актрисы денежных средств.
Обновлено в 01:10
Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в спор с Украиной
По словам представителя Белого дома, США настаивают на том, что Будапешт не должен использовать свое положение в НАТО для изменения законов о языке, принятых в Украине.
Обновлено в 01:35
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Обновлено вчера в 23:26