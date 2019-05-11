Армия и оружие

Пентагон наращивает группировку войск на Ближнем ВостокеАргументы и Факты 00:51

В ведомстве заявили, что это ответ США на действия Ирана США перебросили корабль-док ВМС США Arlington и батарею ЗРК Patriot на Ближний Восток, передает Интерфакс, ссылаясь на заявление Пентагона.
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