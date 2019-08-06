Армия и оружие
Глава Пентагона назвал неприемлемой военную операцию Турции в СирииИзвестия 05:22
Министр обороны США Марк Эспер заявил о неприемлемости любой военной операции Турции на севере Сирии. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает агентство Reuters. Глава Пентагона отметил, что Вашингтон предотвратит любое одностороннее вторжение Турции в Сирию.
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