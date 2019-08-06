Армия и оружие
Пентагон намерен предотвратить операции Турции на севере СирииRT на русском 06:04
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена вскоре провести операцию против боевиков на сирийской территории на восточном берегу реки Евфрат. Как стало известно 30 июля, Турция планирует создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.
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