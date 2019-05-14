Армия и оружие
Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний ВостокГазета.Ru 01:53
Новый план был представлен 9 мая. Он не предусматривает проведения сухопутной операции. При этом издание отмечает, что количество военных "шокировало" многих, поскольку это же количество военнослужащих участвовало во вторжении в Ирак в 2003 году.
Читать в источнике
Оценить122
Подробнее о событии
Показать все источники
Пентагон подготовил план отправки 120 тысяч военных, чтобы противодействовать Ирану
Вести.Ruвчера в 23:20
NYT узнала о предложении Пентагона отправить на Ближний Восток до 120 000 солдат
Ведомостивчера в 23:10
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 03:47, Ашберн
Финансы
Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару
Народный банк Китая на фоне нового взаимного повышения пошлин с США ослабил курс юаня к доллару сразу на 0,6%, свидетельствуют данные регулятора.
Обновлено вчера в 21:43
Кино
Зрители обнаружили в «Игре престолов» новый ляп
Зрители "Игры престолов" обнаружили новый ляп, допущенный создателями телесериала.
Обновлено в 01:53
Авто
Авторынок России показал падение в апреле
В апреле 2019 года в России было продано 148 296 легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта – на 2,7% меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 07:15
Футбол
«Барселона» купит 19-летнего капитана «Аякса»
Руководство «Барселоны» рассчитывает, что о в ближайшее время сможет официально объявить о подписании 19-летнего капитана голландского клуба.
Обновлено в 02:55
Общество
Писательница Толстая предрекла Малахову ад после передачи про Доренко
Российская писательница Татьяна Толстая в соцсетях раскритиковала передачу телеведущего Андрея Малахова, посвященную скончавшемуся журналисту Сергею Доренко.
Обновлено вчера в 16:29
Транспорт
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Хоккей
Вратарь сборной Латвии: «Не чувствую себя ветераном»
Обновлено в 03:41
Авто
Парад уродцев: 15 самых некрасивых концептов
Обновлено в 03:00
Космос
Суточный рацион космонавтов на МКС с 2010 года подорожал вдвое
Обновлено в 02:11
Транспорт
Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах
Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Пернатые испортили американские F-35B и F-16
Как сообщает Marine Corps Times, во вторник F-35B, приписанный к авиабазе Ивакуни, Япония, был вынужден прервать взлет из-за удара птицы.
Обновлено вчера в 03:58
Гаджеты
В голосовых звонках WhatsApp нашли крупную уязвимость
Голосовые звонки WhatsApp используются для внедрения израильских шпионских программ, пишет Financial Times.
Обновлено в 02:33
Здоровье
Названа главная причина детского ожирения
Обновлено вчера в 23:17
Гаджеты
Дешёвый флагман Xiaomi Redmi получит самую свежую ОС
Смартфон присоединится к программе бета-тестирования новейшей Android 10 Q сразу после выпуска в продажу, присоединившись к Xiaomi Mi Mix 3 5G и Xiaomi Mi 9. Согласно более ранним утечкам, он будет называться Redmi K20, получит выдвижную фронтальную камеру, интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, 48-мегапиксельную тройную основную камеру и топовый процессор Snapdragon 855.
Обновлено 11 мая в 10:59
Шоу-бизнес
Историю знакомства с Пугачевой рассказал Галкин
Шоумен Максим Галкин поделился с фолловерами своего инстаграма историей знакомства с супругой - эстрадной звездой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Индия успешно испытала высокоскоростной самолет-мишень
Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии провела испытания самолета-мишени собственной разработки Abhyas, передает 14 мая телеканал NDTV.
Обновлено в 01:04
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Армия и оружие
Наев: Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено 12 мая в 17:41
Политика
Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился
Обновлено вчера в 17:07
Гаджеты
«Ростелеком» выбрал трех поставщиков смартфонов на российской ОС
"Ростелеком" выбрал трех поставщиков 100 тысяч смартфонов на базе отечественной мобильной операционной системы Sailfish для проекта "Доверенная мобильная среда", следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 01:59
Авто
Двигатели внутреннего сгорания, о которых мало кто знает
Как результат, двигатель Аткинсона расходует на 10% меньше топлива.
Обновлено в 02:32
Гаджеты
Samsung откладывает выпуск телевизоров QD-OLED
Ранее компания Samsung продвигала технологию QLED, в которой жидкокристаллические панели оснащены подсветкой с квантовыми точками, но большинству компаний, заинтересовавшихся этой технологией, не удалось добиться успеха — в прошлом году продажи соответствующих телевизоров заметно сократились.
Обновлено вчера в 02:27
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
На Аляске три человека погибли при крушении двух гидросамолетов
В результате погибли три человека, сообщает Reuters со ссылкой на представителей Береговой охраны США и Федеральной авиационной администрации страны (FAA).
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Обновлено вчера в 16:50