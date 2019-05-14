Армия и оружие

Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний ВостокГазета.Ru 01:53

Новый план был представлен 9 мая. Он не предусматривает проведения сухопутной операции. При этом издание отмечает, что количество военных "шокировало" многих, поскольку это же количество военнослужащих участвовало во вторжении в Ирак в 2003 году.
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Алексей Пушков
Пентагон готов отправить на Средний Восток 120 тыс.солдат, как в свое время в Ирак. Готовится война.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельГазета.Ru 04:03

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