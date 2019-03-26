Пентагон испытал две противоракетыLenta.ru 20:29

с чего всё началось

В Калифорнии прошли успешные испытания американской системы противоракетной обороны. Об этом сообщили в Министерстве обороны США, передает Associated Press. В ходе испытаний были запущены две противоракеты, перехватывающие межконтинентальные баллистические ракеты.

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

Финансы Чистая прибыль «Газпром-медиа» в 2018 составила 2,2 млрд рублей Чистая прибыль холдинга "Газпром-медиа" в 2018 году составила 2,2 млрд рублей против чистого убытка в размере 3,47 млрд в 2017 году.

Транспорт На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу.

Политика Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента.

Политика В ООН считают статус Голанских высот неизменным Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что статус Голанских высот остается неизменным.

Экономика Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.

Происшествия В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».

Авто Транспортный налог хотят привязать к массе автомобиля Предложение привязать сумму транспортного налога к массе авто появилось на портале РОИ - Российской общественной инициативы.

Политика Захарова потребовала от политолога из США извиниться перед русскими Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала американскому политологу Фариду Закарии извиниться перед русскими и американцами.

Музыка В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».

Авто Кроссовер Mazda CX-9 посвежел и получил две новых комплектации Автомобиль уже появился на рынке и доступен в четырех комплектациях, две из которых не были доступны ранее.

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Политика В Венесуэле произошел масштабный блэкаут В настоящий момент без света остаются столица страны, а также 16 штатов. Это второе масштабное отключение электричества за текущий месяц.

Общество Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.

Политика Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов.

Транспорт Мэрия Екатеринбурга заплатит 95 миллионов за замену светофоров В документации закупки приводится 40 адресов, по которым проведут работы, их общая стоимость оценивается чиновниками в 95 млн рублей.

Происшествия Виктория Скрипаль не поверила, что её родственники живы Дипломат объяснил, как Британия подменяет понятия в деле Скрипалей Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в эфире НСН подтвердила, что знает о такой приятельнице своей двоюродной сестры, однако никаких "доказательств" от неё не получала.

Армия и оружие Военные химики ликвидировали условную техногенную аварию на учениях под Челябинском Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа ликвидировали последствия условной техногенной аварии в ходе учений, завершившихся в Челябинской области.

Общество Росмолодежь сможет блокировать сайты, склоняющие детей к преступлениям Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) отныне может блокировать интернет-сайты, которые по мнению ведомства побуждают детей к совершению опасных для жизни противоправных действий.

Политика Пентагон выделил миллиард долларов на строительство стены Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан разрешил использование одного миллиарда долларов для возведения стены на американо-мексиканской границе.

Политика СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле «США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.