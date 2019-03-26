Армия и оружие
Пентагон испытал две противоракетыLenta.ru 20:29
В Калифорнии прошли успешные испытания американской системы противоракетной обороны. Об этом сообщили в Министерстве обороны США, передает Associated Press. В ходе испытаний были запущены две противоракеты, перехватывающие межконтинентальные баллистические ракеты.
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Как пишет газета San Luis Obispo Tribune со ссылкой на представителя базы ВВС Майкла Стоунсайфера, две противоракеты были запущены в 10.30 по местному времени (20.30 мск).РИА Новости18:09
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