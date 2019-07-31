Министерство армии США (входит в состав Пентагона) ищет подрядчиков для переброски и развертывания войск в Европе. Соответствующая заявка размещена на официальном сайте госзакупок США в июле и регулярно обновляется.

Пентагон готовится к развертыванию войск США в Европе

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