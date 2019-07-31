Армия и оружие
Пентагон готовится к развертыванию войск США в ЕвропеФАН 08:59
Министерство армии США (входит в состав Пентагона) ищет подрядчиков для переброски и развертывания войск в Европе. Соответствующая заявка размещена на официальном сайте госзакупок США в июле и регулярно обновляется.
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Эксперт о планах США по переброске войск в Европу: «Нацелились на Арктику»
Московский Комсомолец12:58
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:43, Ашберн
Происшествия
Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.
Обновлено в 13:07
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Политика
Зеленский предложил мэру продать личное авто для оплаты долгов города
Исполняющему обязанности мэра города Виктору Федоренко глава государства предложил продать свой автомобиль для погашения долгов муниципалитета за тепло, сообщило издание «Прочерк».
Обновлено в 13:40
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено в 15:12
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
Обновлено в 06:56
Авто
Названы 10 самых популярных премиальных кроссоверов в России
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» изучили российский рынок новых премиальных кроссоверов и назвали топ-10 самых популярных моделей данного сегмента по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено в 03:46
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
В Тверской области сформирована эскадрилья истребителей Су-35
Новейшие истребители Су-35, поступившие в авиаполк ЗВО, дислоцированный в Тверской области, заменят устаревший авиапарк.
Обновлено в 05:50
Наука
«Яндекс. Драйв» намерен блокировать агрессивных водителей
Блокировка водителя в сервисе последует после 10 «агрессивных» поездок.
Обновлено в 07:02
Политика
В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.
Обновлено в 14:05
Экономика
«Роснефть» покупает крупную сеть АЗС «ПТК» в Петербурге и СЗФО
Розничная сеть ПТК в Санкт-Петербурге и Ленобласти входит в тройку лидеров топливного рынка петербургского региона 100% акций ПТК — крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — перейдут под контроль "Роснефти", что позволит ей занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Общество
СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны
По подсчетам The Insider, связанные с Шебуновой фирмы выручили на сделках с минобороны и МЧС как минимум 6,5 млрд рублей.
Обновлено в 09:33
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
В российских магазинах чаще всего похищают колбасу, сыр и конфеты.
Обновлено в 02:49
Политика
Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии
Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков попросил Владимира Путина помочь Калмыкии с чистой водой.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Суд арестовал подозреваемую в избиении ребёнка в Нижнем Новгороде
СК России сообщил о том, что подозреваемая в систематическом истязании 12-летнего сына жительница Нижнего Новгорода арестована на два месяца.
Обновлено в 13:11
Культура
Арка Главного входа ВДНХ станет экраном для видеопроекционного шоу
Всего планируют показать 15 коротких сюжетов.
Обновлено в 09:12
Общество
Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»
Обновлено в 14:27
Футбол
Сослан Джанаев: «Вратарь — неблагодарная профессия»
Голкипер футбольного клуба «Сочи» Сослан Джанаев заявил, что с детства стоял на воротах. Я во дворе стоял всегда на воротах.
Обновлено в 12:54
Космос
Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен до декабря
Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию отложен до середины декабря.
Обновлено 28 июля в 21:23
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который выставили на продажу в интернете.
Обновлено в 07:43
Экономика
«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд
Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку-2» поступит к Новому году
Первые поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" ожидаются к полуночи Нового года, то есть 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 07:05
Авто
Hyundai рассказала о деталях подписки на свои автомобили
Компания Hyundai запустит в России уникальную онлайн-платформу Hyundai Mobility для дистанционной аренды автомобилей путем подписки на них.
Обновлено в 07:44
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14