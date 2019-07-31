Армия и оружие

Пентагон готовится к развертыванию войск США в ЕвропеФАН 08:59

Министерство армии США (входит в состав Пентагона) ищет подрядчиков для переброски и развертывания войск в Европе. Соответствующая заявка размещена на официальном сайте госзакупок США в июле и регулярно обновляется.
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Эксперт о планах США по переброске войск в Европу: «Нацелились на Арктику»

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Пентагон планирует развертывание войск в Европе

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РИА Новости07:46
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:20, Ашберн
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В шестичасовой гонке на Нордшляйфе купе выйдет под флагом BMW Motorsport, а поведут его пилоты Байтске Виссер (Нидерланды) и Йорг Вайдингер (Германия).
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В Сети опубликовали фотографии нового флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S6, который получил фирменную клавиатуру и стилус.
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