Армия и оружие
Пентагон готовит развертывание войск в ЕвропеРИА Новости 07:46
Министерство армии США активно ищет подрядчиков для переброски и развертывания крупных сил на территории стран Европы. Соответствующую заявку ведомство разместило на официальном сайте госзакупок США в июле и продолжает ее регулярно обновлять.
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Эксперт о планах США по переброске войск в Европу: «Нацелились на Арктику»
Московский Комсомолец12:58
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:12, Ашберн
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