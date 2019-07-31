Армия и оружие

Пентагон готовит развертывание войск в ЕвропеРИА Новости 07:46

Министерство армии США активно ищет подрядчиков для переброски и развертывания крупных сил на территории стран Европы. Соответствующую заявку ведомство разместило на официальном сайте госзакупок США в июле и продолжает ее регулярно обновлять.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:12, Ашберн
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