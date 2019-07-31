Армия и оружие
Пентагон готовит развертывание войск в ЕвропеРИА Новости 07:46
Министерство армии США активно ищет подрядчиков для переброски и развертывания крупных сил на территории стран Европы. Соответствующую заявку ведомство разместило на официальном сайте госзакупок США в июле и продолжает ее регулярно обновлять.
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Эксперт о планах США по переброске войск в Европу: «Нацелились на Арктику»
Московский Комсомолец12:58
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Минэкономики Украины сообщило, что украинские спецпошлины будут распространяться на все товары из РФ, кроме угля, кокса, бензина, сжиженного газа и фармацевтики.
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Происшествия
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Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено в 18:13
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В музее космонавтики состоится акция «Первый чувашский космонавт»
В рамках празднования 57-й годовщины первого космического полета Андрияна Григорьевича Николаева в Шоршелском музее космонавтики состоится открытие выставки "Звездные братья", запланированы тематические экскурсии "Первый чувашский космонавт", месячник показа документальных фильмов о чувашском Соколе, месячник активности школьной клубной любительской радиостанции "Восток-3".
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ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями
Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.
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Пользователи Рунета смогут быстро отличать легальные онлайн-кинотеатры от пиратских ресурсов благодаря специальной метке, которой поисковики будут помечать легальные площадки.
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В Петербурге до 28 сентября заключен под стражу генеральный директор компании "Норманн Холдинг" Владимир Смирнов.
Обновлено в 12:41
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Бывшему главе Audi предъявили обвинения по делу о «дизельном скандале»
Прокуратура Мюнхена предъявила обвинения бывшему главе Audi (входит в структуру Volkswagen) Руперту Штадлеру в связи с «дизельным скандалом».
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«Гормон любви» вызывает у морских звезд только голод
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Примечательно, что Заа этим летом пытался приобрести и «Арсенал», предлагавший «Кристал Пэлас» 40 млн фунтов (около 44 млн евро) за вингера, однако «стекольщики» на данное предложение ответили отказом.
Обновлено в 17:08
Политика
54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
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Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
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Россия опустилась на третье место по объему экспорта вооружений в мире
Почти 80% экспорта вооружений Британии пришлись в 2018 году на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и другие страны Ближнего Востока.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
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Hyundai рассказала о деталях подписки на свои автомобили
Компания Hyundai запустит в России уникальную онлайн-платформу Hyundai Mobility для дистанционной аренды автомобилей путем подписки на них.
Обновлено в 07:44