Армия и оружие

Пентагон готовит развертывание войск в ЕвропеРИА Новости 07:46

Министерство армии США активно ищет подрядчиков для переброски и развертывания крупных сил на территории стран Европы. Соответствующую заявку ведомство разместило на официальном сайте госзакупок США в июле и продолжает ее регулярно обновлять.
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