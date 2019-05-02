Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания РоссииВести.Ru вчера в 18:38

Помощник замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг сообщил на слушаниях в конгрессе, что США нуждаются в ядерном оружии малой мощности, чтобы сдерживать Россию. Он заявил, что порог применения такого оружия снижаться не будет, передает РИА Новости.

Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания России

Политика Власти Испании назвали ошибкой признание Гуайдо Иглесиас отметил, что министр иностранных дел Испании Жосеп Боррель также считает неверным решением признание Гуайдо, несмотря на то, что официальных заявлений не делает.

Здоровье Специалисты назвали ранние признаки инсульта Андрей Любимов кандидат медицинских наук рассказал о ранних признаках, которые предвещают инсульт головного мозга.

Происшествия Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.

Политика От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Политика Путин подписал закон о надежном интернете Президент России Владимир Путин подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам.

Армия и оружие По территории Израиля из сектора Газа были запущены две ракеты Две ракеты были запущены из сектора Газа по территории Израиля в четверг утром.

Политика Президент Грузии назвала провокационной идею военной базы США Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.

Происшествия Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая Бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу КНР, сообщило министерство юстиции в пресс-релизе.

Политика Зеленский выбрал главу своей администрации Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.

Политика Украина выразила протест против упрощения получения гражданства РФ Киев выразил Москве официальный протест по поводу упрощения процедуры получения паспортов РФ гражданами Украины, проживающими на отдельных территориях Донбасса.

Экономика Татарстанстат: Средняя зарплата в РТ за январь-февраль выросла на 5% В январе-феврале 2019 года средняя заработная плата жителей Татарстана, включая сотрудников малых предприятий, выросла на 5% в годовом выражении, достигнув уровня в 34 тыс. 200,9 рубля.

Армия и оружие В Балтийское море вошла группировка кораблей НАТО Восемнадцатого апреля в Балтийское море вошли американский эсминец "Грейвли", который возглавляет группу кораблей НАТО, а также фрегаты ВМС Польши "Пуласки", ВМС Турции "Гекова" и ВМС Испании "Хуан де Бурбон".

Политика Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.

Общество Король Таиланда женился на начальнице своей охраны Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.

Общество В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация» Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.

Происшествия В Мексике собираются достать из шахты погибших в 2006 году горняков Власти Мексики заявили о намерении достать тела 65 горняков, погибших при взрыве в шахте в 2006 году.

Происшествия В Стерлитамаке по улицам гуляла голая девушка В Стерлитамаке 1 мая по улицам гуляла голая девушка. Видео опубликовало ГТРК «Башкортостан».

Политика Зеленский извинился за плачущего Кадырова В передаче Зеленского «Чисто News» были показаны кадры, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.

Здоровье Роспотребнадзор дал советы по защите от клещей Специалисты Роспотребнадзора организовали Всероссийскую горячую линию по профилактике заболеваний, которые передаются с укусами клещей.

Авто Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.