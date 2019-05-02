Армия и оружие
Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания РоссииВести.Ru 18:38
Помощник замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг сообщил на слушаниях в конгрессе, что США нуждаются в ядерном оружии малой мощности, чтобы сдерживать Россию. Он заявил, что порог применения такого оружия снижаться не будет, передает РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:28, Ашберн
Происшествия
Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая
Бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу КНР, сообщило министерство юстиции в пресс-релизе.
Обновлено в 20:24
Армия и оружие
Армия обороны Израиля атаковала цели ХАМАС в секторе Газа
"Отвечая на произведенный сегодня запуск воздушных шаров с зажигательными и взрывчатыми веществами с территории Газы на территорию Израиля, наши военно-воздушные силы недавно нанесли удар по ряду террористических целей ХАМАС в Газе", - сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.
Обновлено в 22:22
Политика
Барр заявил о невиновности Трампа в деле о «сговоре» с Россией
Министр юстиции и генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр заявил, что Президент США Дональд Трамп невиновен в так называемом «сговоре» с Россией или препятствовании американскому правосудию.
Обновлено в 21:46
Политика
Депутат Анохин поддержал лишение Максима Резника депутатского мандата
Депутат петербургского Заксобрания готов выступить за лишение депутатского мандата Максима Резника, которого задержали на первомайском шествии оппозиции на Невском проспекте.
Обновлено в 09:02
Гаджеты
Дискретные видеокарты Intel Xe будут поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей
Как сообщает источник, процессорный гигант заявил, что архитектура новых GPU будет в том числе поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Общество
Португалия с 2020 года планирует отказаться от целлофановых пакетов
В скором времени туристы, приезжая в Португалию и отправляясь в магазин, не смогут пользоваться целлофановыми пакетами или одноразовыми пищевыми контейнерами.
Обновлено в 18:35
Политика
Президент Грузии выступила против строительства военной базы США
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нецелесообразным строительство в стране американской военной базы.
Обновлено в 03:37
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Гигантский торнадо в Румынии сняли на видео
Гигантский торнадо образовался неподалеку от румынского города Кэлэраши. Местные жители сняли разрушительный смерч на видео.
Обновлено в 06:41
Космос
Астрономы усомнились в существовании первой потенциальной экзолуны
Команда астрономов из Гарварда попыталась воспроизвести работу своих коллег, обнаруживших первую потенциальную экзолуну, и им это не удалось, причем никто из ученых не может понять, с чем связана разница в результатах и существует ли на самом деле эта экзолуна.
Обновлено вчера в 09:36
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Музыка
Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение»
Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире "Россия 1" назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом "Евровидение".
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского
Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Жесткие действия полицейских на акции 1 мая в Спб могут быть связаны со сменой руководства в городском главке
Всего третий месяц, как в должность начальника полицейского главка вступил Роман Плугин.
Обновлено в 16:01
Космос
«Ангара» с новым разгонным блоком «Персей» впервые полетит в 2020 году
Первый запуск ракеты-носителя "Ангара" с разгонным блоком "Персей", работающим на экологически чистом топливе, состоится в 2020 году, сообщила в среду телестудия Роскосмоса.
Обновлено в 16:09
Политика
Делегация США пошла против НАТО на демонстрации в Крыму
Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов Америки стала участницей первомайской демонстрации в Крыму.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 19:52
Происшествия
В Петербурге задержали участников первомайского шествия
В Санкт-Петербурге задержали больше 32 активистов и участников первомайских шествий.
Обновлено в 07:28
Общество
В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь
Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено 29 апреля в 14:32
Политика
Зеленский выбрал главу своей администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено в 18:44
Авто
Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
Обновлено в 07:48
Авто
В РФ в апреле снизились цены на автомобили с пробегом
Как сообщают эксперты аналитического издания «АВТОСТАТ», в РФ в апреле 2019 года снизились на 1,7 процентов цены на автомобили с пробегом.
Обновлено в 13:09
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости
Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено в 08:37
Общество
Глава Group-IB рассказал о процедуре проверки итогов шоу «Голос»
В рамках второй части планируется проверить историю голосования на наличие следов использования различных способов накрутки.
Обновлено вчера в 08:26