Армия и оружие

Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания РоссииВести.Ru 18:38

Помощник замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг сообщил на слушаниях в конгрессе, что США нуждаются в ядерном оружии малой мощности, чтобы сдерживать Россию. Он заявил, что порог применения такого оружия снижаться не будет, передает РИА Новости.
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США назвали главную цель создания нового ядерного оружия

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Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания России

Вести.Ru18:38
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:28, Ашберн
Происшествия

Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая

Бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу КНР, сообщило министерство юстиции в пресс-релизе.
Обновлено в 20:24
Армия и оружие

Армия обороны Израиля атаковала цели ХАМАС в секторе Газа

"Отвечая на произведенный сегодня запуск воздушных шаров с зажигательными и взрывчатыми веществами с территории Газы на территорию Израиля, наши военно-воздушные силы недавно нанесли удар по ряду террористических целей ХАМАС в Газе", - сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.
Обновлено в 22:22
Политика

Барр заявил о невиновности Трампа в деле о «сговоре» с Россией

Министр юстиции и генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр заявил, что Президент США Дональд Трамп невиновен в так называемом «сговоре» с Россией или препятствовании американскому правосудию.
Обновлено в 21:46
Политика

Депутат Анохин поддержал лишение Максима Резника депутатского мандата

Депутат петербургского Заксобрания готов выступить за лишение депутатского мандата Максима Резника, которого задержали на первомайском шествии оппозиции на Невском проспекте.
Обновлено в 09:02
Гаджеты

Дискретные видеокарты Intel Xe будут поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей

Как сообщает источник, процессорный гигант заявил, что архитектура новых GPU будет в том числе поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Общество

Португалия с 2020 года планирует отказаться от целлофановых пакетов

В скором времени туристы, приезжая в Португалию и отправляясь в магазин, не смогут пользоваться целлофановыми пакетами или одноразовыми пищевыми контейнерами.
Обновлено в 18:35
Политика

Президент Грузии выступила против строительства военной базы США

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нецелесообразным строительство в стране американской военной базы.
Обновлено в 03:37
Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Гигантский торнадо в Румынии сняли на видео

Гигантский торнадо образовался неподалеку от румынского города Кэлэраши. Местные жители сняли разрушительный смерч на видео.
Обновлено в 06:41
Космос

Астрономы усомнились в существовании первой потенциальной экзолуны

Команда астрономов из Гарварда попыталась воспроизвести работу своих коллег, обнаруживших первую потенциальную экзолуну, и им это не удалось, причем никто из ученых не может понять, с чем связана разница в результатах и существует ли на самом деле эта экзолуна.
Обновлено вчера в 09:36
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

Террористы 12 раз за месяц пытались обстрелять авиабазу Хмеймим

Обновлено в 20:20
Музыка

Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение»

Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире "Россия 1" назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом "Евровидение".
Обновлено вчера в 21:50
Политика

Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского

Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Жесткие действия полицейских на акции 1 мая в Спб могут быть связаны со сменой руководства в городском главке

Всего третий месяц, как в должность начальника полицейского главка вступил Роман Плугин.
Обновлено в 16:01
Космос

«Ангара» с новым разгонным блоком «Персей» впервые полетит в 2020 году

Первый запуск ракеты-носителя "Ангара" с разгонным блоком "Персей", работающим на экологически чистом топливе, состоится в 2020 году, сообщила в среду телестудия Роскосмоса.
Обновлено в 16:09
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Политика

Делегация США пошла против НАТО на демонстрации в Крыму

Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов Америки стала участницей первомайской демонстрации в Крыму.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 19:52
Происшествия

В Петербурге задержали участников первомайского шествия

В Санкт-Петербурге задержали больше 32 активистов и участников первомайских шествий.
Обновлено в 07:28
Общество

В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь

Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено 29 апреля в 14:32
Политика

Зеленский выбрал главу своей администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено в 18:44
Авто

Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей

Обновлено в 07:48
Авто

В РФ в апреле снизились цены на автомобили с пробегом

Как сообщают эксперты аналитического издания «АВТОСТАТ», в РФ в апреле 2019 года снизились на 1,7 процентов цены на автомобили с пробегом.
Обновлено в 13:09
Общество

В Британии восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

Обновлено в 07:25
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Двое погибли при пожаре в частных домах в Самарской области

Обновлено в 20:04
Происшествия

В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости

Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено в 08:37
Общество

Глава Group-IB рассказал о процедуре проверки итогов шоу «Голос»

В рамках второй части планируется проверить историю голосования на наличие следов использования различных способов накрутки.
Обновлено вчера в 08:26
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