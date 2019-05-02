Армия и оружие
Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания РоссииВести.Ru вчера в 18:38
Помощник замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг сообщил на слушаниях в конгрессе, что США нуждаются в ядерном оружии малой мощности, чтобы сдерживать Россию. Он заявил, что порог применения такого оружия снижаться не будет, передает РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:26, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели четырех военных в Сирии
Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности, в последнее время в стране не погиб ни один военнослужащий из РФ.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году
За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол
Юрген Клопп: несмотря на счет, «Ливерпуль» провел отличный матч
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Источники сообщили о гибели двух человек при протестах в Венесуэле
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В России обсуждают возможность создания службы воздушных маршалов
Служба воздушных маршалов может появиться в России, эта тема обсуждается, сообщил «РИА Новости» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено вчера в 21:58
Общество
В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года
По его данным, побит рекорд, установленный 2 мая 1983 года (737 мм рт. ст.). Согласно прогнозу, атмосферное давление в городе продолжит падение.
Обновлено в 00:54
Музыка
Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение»
Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире "Россия 1" назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом "Евровидение".
Обновлено 30 апреля в 21:50
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Гаджеты
Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми
По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.
Обновлено вчера в 12:44
Хоккей
«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии со счётом 3-0
Форвард впервые попал в заявку на матч после драки с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф.
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Доходы главы Якутии в 2018 году выросли на 700 тысяч рублей
Доходы главы Якутии Айсена Николаева в 2018 году больше на 700 тысяч рублей, чем в 2017 году, сообщается на официальном правительства региона.
Обновлено в 00:42
Политика
Зеленский определился с главой администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе
Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие
Израиль нанес удары по целям ХАМАС в Газе после запуска горящих шаров
«В ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, осуществленный ранее с территории сектора Газа в сторону Израиля, наши ВВС недавно нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 22:40
Космос
В Млечном Пути обнаружили звезду из погибшей галактики
Исследователи предполагают, что обнаруженная звезда, которой дали название J1124 + 4535, относится к одной из карликовых галактик, вращавшихся вокруг Млечного пути.
Обновлено в 00:37
ЖКХ
Два украинских города остались без горячей воды
Жители украинских городов Ровно и Чернигов остались без горячей воды.
Обновлено в 00:31
Авто
Улучшаем работу датчиков на Ладе — простой совет
На Весте указатель температуры антифриза работает некорректно.
Обновлено в 01:00
Политика
Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского
Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:56
Политика
Доклад Мюллера стал бестселлером в США
Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
2 мая 2019 года исполняется пять лет со дня страшной трагедии в Одессе
Сегодня, 2 мая 2019 года, исполняется пять лет со дня трагедии в Одессе.
Обновлено в 00:32
Политика
Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона
Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности.
Обновлено вчера в 13:01
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено 30 апреля в 13:55
Армия и оружие
США впервые использовали истребители F-35A в бою
ВВС США использовали истребители F-35A в рамках операции «Непоколебимая решимость» в Ираке.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
WikiLeaks прокомментировала приговор Ассанжу
Организация WikiLeaks на своей странице в Twitter осудила приговор суда в Лондоне своему основателю Джулиану Ассанжу и усомнилась в честности дальнейшего слушания и последующего решения о возможной экстрадиции журналиста.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
В Приморье с пятого этажа мужчина вытолкнул беременную девушку
Обновлено вчера в 19:33
Спорт
Российские 100 рублей попали в число самых красивых банкнот мира
Жюри Международного банкнотного общества (IBNS) выбрало победителем конкурса на самую красивую купюру в 2018 году канадские 10 долларов.
Обновлено вчера в 01:31
Происшествия
В Иркутске из торгового центра эвакуировали около двух тысяч посетителей
Около двух тысяч посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центре "Сильвер Молл" в Иркутске из-за возгорания кровли, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено в 01:24
Общество
500 лет со дня смерти Леонардо да Винчи
Обновлено вчера в 21:00
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено 29 апреля в 04:46