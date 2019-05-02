Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания РоссииВести.Ru вчера в 18:38

Помощник замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг сообщил на слушаниях в конгрессе, что США нуждаются в ядерном оружии малой мощности, чтобы сдерживать Россию. Он заявил, что порог применения такого оружия снижаться не будет, передает РИА Новости.

Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания России

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