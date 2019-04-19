Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз9111.ru 04:19

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
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Пенсионный возраст россиян планируют еще раз повысить

Общественное телевидение Приморья20:05

Эксперты: денег от повышения пенсионного возраста надолго не хватит. Его могут повысить еще раз

Версия-Саратов09:38

Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста

Ведомостивчера в 17:42

В России еще раз могут поднять пенсионный возраст

ФедералПресс03:30

К повышение пенсионного возраста, возможно, придется прибегнуть еще раз

Финмаркет02:05

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

9111.ru04:19

Европейская пенсия: мечты и реальность

Красная весна08:57
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Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 23

Обновлено в 22:33
Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

Обновлено в 17:54
Политика

Прокуратура США рекомендовала приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Прокуратура США рекомендует суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено в 22:31
Хоккей

Медведев не верил, что «Авангард» пройдет так далеко

Игрок проигравшего клуба рассказал, что не верил в том, что его "Авангард" сможет пройти так далеко в Кубке Гагарина.
Обновлено в 20:32
Политика

В Кремле отказались от сделок с будущим президентом Украины

Стоит отметить, что так представитель Кремля прокомментировал заявление украинского политика Виктора Медведчука о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах может заключить с Россией сделку по поводу Донбасса.
Обновлено в 09:29
Авто

Назван рейтинг лучших интерьеров автомобилей 2019 года

Эксперты американского издания Ward’s Auto составили рейтинг лучших автомобильных интерьеров в 2019 году.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В США задержали подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Испании

Власти США задержали мужчину, ранее служившего в морской пехоте, которого подозревают в нападении на посольство КНДР в испанском Мадриде в феврале 2019 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:00
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:10
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено в 12:53
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Обновлено в 16:30
Наука

Чем нас лечат: Глюкофаж. Поможет ли похудеть препарат от диабета

Есть ли толк в рекомендациях биохакеров пить метформин, предотвращает ли этот препарат связанные с ожирением болезни сердца, можно ли не поправиться от антидепрессантов и что будет, если принимать лекарство из списков Всемирной организации здравоохранения не по назначению, читайте в рубрике «Чем нас лечат» на Indicator.Ru.
Обновлено вчера в 14:54
Авто

Стали известны доступные модификации Renault Arkana

Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
Обновлено в 15:01
Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Кино

«ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса»

В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.
Обновлено в 15:05
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:06
Игры

На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов

Обновлено в 09:13
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
Экономика

Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд.
Обновлено в 15:18
Транспорт

Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено в 01:35
Религия

Народные приметы 20 апреля расскажут об урожае ягод, грибов и зерновых

Если на небе ночью было много звезд, это обещало богатый урожай лесных ягод и грибов.
Обновлено в 10:21
Политика

Посольство в США оценило доклад Мюллера о «российском вмешательстве»

Посольство пришло к выводу, что после подтверждения Мюллером отсутствия сговора президента США Дональда Трампа с Россией имеет смысл осознать надуманность сообщений о "российском вмешательстве" и начать работать над восстановлением отношений.
Обновлено в 21:02
Происшествия

Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра»

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад.
Обновлено в 11:50
Общество

108-летняя американка рассказала о ритуале с вином

Обновлено в 21:40
Шоу-бизнес

«Ужас». Ольга Бузова появилась на улице в прозрачном пеньюаре

Бузова примерила неоновые велосипедки и топ в виде лифа, накинув сверху прозрачный пеньюар с перьями.
Обновлено в 09:39
Культура

Умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

Обновлено в 19:25
Общество

В Москве на следующей неделе потеплеет до +25 градусов

Потепление до +25 °С ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили 19 апреля в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 10:56
Кино

Назван худший персонаж «Мстителей»

Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
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