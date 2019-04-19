Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз9111.ru 04:19

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

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