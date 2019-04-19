Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз9111.ru 04:19
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
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Политика
Прокуратура США рекомендовала приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Прокуратура США рекомендует суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено в 22:31
Хоккей
Медведев не верил, что «Авангард» пройдет так далеко
Игрок проигравшего клуба рассказал, что не верил в том, что его "Авангард" сможет пройти так далеко в Кубке Гагарина.
Обновлено в 20:32
Политика
В Кремле отказались от сделок с будущим президентом Украины
Стоит отметить, что так представитель Кремля прокомментировал заявление украинского политика Виктора Медведчука о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах может заключить с Россией сделку по поводу Донбасса.
Обновлено в 09:29
Авто
Назван рейтинг лучших интерьеров автомобилей 2019 года
Эксперты американского издания Ward’s Auto составили рейтинг лучших автомобильных интерьеров в 2019 году.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В США задержали подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Испании
Власти США задержали мужчину, ранее служившего в морской пехоте, которого подозревают в нападении на посольство КНДР в испанском Мадриде в феврале 2019 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:00
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:10
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено в 12:53
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Обновлено в 16:30
Наука
Чем нас лечат: Глюкофаж. Поможет ли похудеть препарат от диабета
Есть ли толк в рекомендациях биохакеров пить метформин, предотвращает ли этот препарат связанные с ожирением болезни сердца, можно ли не поправиться от антидепрессантов и что будет, если принимать лекарство из списков Всемирной организации здравоохранения не по назначению, читайте в рубрике «Чем нас лечат» на Indicator.Ru.
Обновлено вчера в 14:54
Авто
Стали известны доступные модификации Renault Arkana
Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
Обновлено в 15:01
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Кино
«ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса»
В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.
Обновлено в 15:05
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:06
Игры
На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов
Обновлено в 09:13
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
Экономика
Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд
Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд.
Обновлено в 15:18
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено в 01:35
Религия
Народные приметы 20 апреля расскажут об урожае ягод, грибов и зерновых
Если на небе ночью было много звезд, это обещало богатый урожай лесных ягод и грибов.
Обновлено в 10:21
Политика
Посольство в США оценило доклад Мюллера о «российском вмешательстве»
Посольство пришло к выводу, что после подтверждения Мюллером отсутствия сговора президента США Дональда Трампа с Россией имеет смысл осознать надуманность сообщений о "российском вмешательстве" и начать работать над восстановлением отношений.
Обновлено в 21:02
Происшествия
Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра»
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад.
Обновлено в 11:50
Общество
108-летняя американка рассказала о ритуале с вином
Обновлено в 21:40
Шоу-бизнес
«Ужас». Ольга Бузова появилась на улице в прозрачном пеньюаре
Бузова примерила неоновые велосипедки и топ в виде лифа, накинув сверху прозрачный пеньюар с перьями.
Обновлено в 09:39
Общество
В Москве на следующей неделе потеплеет до +25 градусов
Потепление до +25 °С ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили 19 апреля в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 10:56
Кино
Назван худший персонаж «Мстителей»
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55