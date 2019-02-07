Пенсионный капитал разрешат тратить на лечение тяжелых болезнейРоссийская газета вчера в 19:15

В России может появиться новый вид пенсии, дополняющей обязательную страховую. Добровольная негосударственная пенсия будет формироваться в виде индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который, по сути, заменит нынешнюю систему пенсионных накоплений.

с чего всё началось

До определенного уровня доходов желание участвовать в такой системе неочевидно: зарплата невысокая, ее бы на жизнь хватило. К таким работникам облегченный сервисный порядок, предполагающий включение в систему по умолчанию, применяться не будет.

Негосударственная пенсия будет формироваться в виде индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и, по сути, заменит нынешнюю систему пенсионных накоплений, рассказал "Российской газете" Юрий Воронин, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (финансовый омбудсмен), экс-советник главы Банка России по развитию пенсионной системы.

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