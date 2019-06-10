ПФР протестирует технологию автоматического определения бедныхРоссийская газета 04:37

В восьми регионах протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности, заявил в интервью РИА Новости председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов.

с чего всё началось

После апробации в пилотных регионах планируется распространить эту практику на все субъекты России. По сути, мы такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы.

В России собираются запустить технологию, которая будет автоматически выявлять граждан, живущих за чертой бедности. Такие планы в интервью РИА Новости озвучил председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов. Новое программное решение протестируют сначала на нескольких регионах.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца У Бари Алибасова начались осложнения после отравления, рассказал его сын "Комсомольской правде".

Общество В Москве запланирован марш за свободу Ивана Голунова Сбор участников запланирован у метро «Чистые пруды». Журналисты намерены дойти до здания столичного главка МВД на Петровке, 38.

Финансы Индекс РТС на открытии торгов обновил максимум почти за полтора года На открытии торгов Московской биржи индекс РТС увеличился на 0,5%, до 1332,5 пункта, обновив максимум с февраля 2018 года.

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Происшествия Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.

Общество В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки кваса Ранее kp.ru сообщало, что специалисты «Роскачества» рассказали, как выбирать воду и квас при жаркой погоде.

Происшествия Пенсионер расстрелял семью из трех человек в Якутии В Якутии 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек.

Происшествия В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку рейс Москва-Томск Самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Москвы в Томск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

Политика Власти Солсбери намерены выкупить дом Скрипаля Городской совет британского Солсбери планирует выкупить дом, в котором проживал экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

Музыка Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.

Шоу-бизнес Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка На «Кинотавр» Валерия Гай Германика приехала представить новый фильм «Мысленный волк».

Шоу-бизнес Ксения Бородина резко высказалась в адрес Алены Водонаевой В одном из интервью информацию о разводе Водонаевой попросили прокомментировать Ксению Бородину, с которой модель до 2016 года дружила.

Политика Реализация проекта МС-21 сдвинется на год из-за санкций США Сроки готовности проекта российского среднемагистрального самолета МС-21–300 сдвинутся примерно на год из-за отказа американских производителей поставлять компоненты для лайнера, сказал «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.

Происшествия Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра» В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».

Происшествия У автовокзала в Уфе мужчина расстрелял знакомого из-за денег Стрельба у автовокзала произошла в Уфе. Сообщается, что 25-летний мужчина застрелил своего знакомого из-за долга.

Энергетика В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4% Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.

Политика Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России В интервью РБК Александр Жаров рассказал, что представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию, ведут переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

Политика Памятник Евгению Примакову у МИД РФ откроют 29 октября Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о деталях открытия памятника бывшему министру иностранных дел и премьер-министру России Евгению Примакову.

Политика Трамп объявил о начале «великолепного» сотрудничества США и Мексики Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что отношения между Соединёнными Штатами и Мексикой выйдут на новый уровень после достижения странами соглашения по пошлинам и мигрантам.

Общество Медведев поручил упростить строительство школ Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам заседания президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил подготовить предложения по избыточным нормативно-техническим требованиям, исключение которых позволит снизить стоимость строительства образовательных учреждений.

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.