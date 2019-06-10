Экономика

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедныхРИА Новости 00:11

Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
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Антон Дроздов
После апробации в пилотных регионах планируется распространить эту практику на все субъекты России. По сути, мы такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы.
— Антон Дроздов, российский экономистФАН вчера в 23:27
с чего всё началось

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

В восьми регионах протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности, заявил в интервью РИА Новости председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов.
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ПФР запустит технологию автоматического определения бедных

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Пенсионный фонд РФ запустит технологию автоматического определения бедных

ФАНвчера в 23:27
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:18, Ашберн
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Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
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Сумма возможного трансфера составит порядка 40 миллионов евро.
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Мир подошел к опасной черте и нужны конструктивные решения острых проблем.
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В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир»

В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.
Обновлено в 02:28
Общество

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Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
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«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова

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Младшую дочку российской актрисы театра и кино Елены Подкаминской перепутали с мальчиком.
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«Бостон» сравнял счет в серии c «Сент-Луисом»

Хоккеисты "Бостон Брюинз" на выезде победили "Сент-Луис Блюз" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
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