ПФР протестирует технологию автоматического определения бедныхРоссийская газета 04:37

В восьми регионах протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности, заявил в интервью РИА Новости председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов.

с чего всё началось

После апробации в пилотных регионах планируется распространить эту практику на все субъекты России. По сути, мы такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы.

В России собираются запустить технологию, которая будет автоматически выявлять граждан, живущих за чертой бедности. Такие планы в интервью РИА Новости озвучил председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов. Новое программное решение протестируют сначала на нескольких регионах.

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