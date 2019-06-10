Экономика
Пенсионный фонд создаст систему автоматического поиска бедныхInc.Russia 07:11
ПФР разрабатывает технологию, использующая базы данных социального обеспечения, будет автоматически выявлять лиц, живущих за чертой бедности. Система должна помочь реализовать национальный проект по борьбе с бедностью.
Читать в источнике
Оценить40
После апробации в пилотных регионах планируется распространить эту практику на все субъекты России. По сути, мы такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы.
— Антон Дроздов, российский экономистФАН вчера в 23:27
с чего всё началось
В восьми регионах протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности, заявил в интервью РИА Новости председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов.РИА Новости00:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:47, Ашберн
Политика
Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера осудили на 11 лет
Обновлено в 06:42
Политика
Песков прокомментировал дело журналиста Голунова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.
Обновлено в 07:08
Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Хоккей
«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и сравнял счет в серии
Игра завершилась с разгромным счетом 5:1 в пользу «Бостона».
Обновлено в 00:58
Происшествия
СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве
Следствие просит арестовать шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе на юге Москвы, сообщает пресс-служба ГСУСК России по столице.
Обновлено в 05:00
Общество
Составлен рейтинг самых полезных завтраков
Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.
Обновлено вчера в 05:51
Происшествия
Два украинских города лишатся воды из-за загрязнения реки химикатами
Обновлено вчера в 10:31
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 03:42
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Канады из-за штрафа Феттеля
Победу в гонке седьмого этапа чемпионата «Формулы-1» на Гран-при Канады одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, несмотря на то, что пришел к финишу не первым.
Обновлено вчера в 19:39
Футбол
Адвокат Мамаева заявил, что суд не пустил детей футболиста в СИЗО
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что суд отказал находящемуся в СИЗО футболисту в свидании с детьми.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Лакокрасочный завод горит под Калининградом
На заводе лакокрасочной продукции в городе Советске Калининградской области произошел пожар, сообщает ТАСС Площадь пожара составляет более 300 кв. метров.
Обновлено в 04:30
Энергетика
Новак не исключил падения цен на нефть до 30 долларов за баррель
Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что описанный первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым сценарий падения цен на нефть до 30 долларов за баррель, если в июле не будут достигнуты договоренности ОПЕК+, не исключен.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Сотрудница «Алросы» попалась на краже алмазов на миллионы долларов
Сотрудница крупнейшей алмазодобывающей российской компании "Алроса" с сообщниками была задержана за кражу более 500 алмазов и бриллиантов, сообщает РИА "Новости" По данным официального представителя СК Светланы Петренко, сумма украденного исчисляется миллионами долларов.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка
Обновлено в 07:04
Общество
Супруг Елизаветы II принц Филипп празднует свое 98-летие
Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп отмечает в понедельник 98-летие: он по-прежнему в отличной форме, регулярно управляет упряжкой лошадей и от вождения автомобиля также не отказывается.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:36
Общество
Радаеву назвали сроки окончания реконструкции саратовского цирка
Завершить реконструкцию саратовского цирка и сдать объект в эксплуатацию планируется в начале 2020 года.
Обновлено в 07:38
Экономика
Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы
Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
Обновлено в 06:51
Общество
Сегодня омские школьники сдают ЕГЭ по обществознанию
Обществознание — наиболее массовый экзамен, сдаваемый по выбору выпускников, что обусловило крайнюю неоднородность уровня подготовки контингента участников экзамена.
Обновлено в 01:31
Наука
На Кипре археологи обнаружили каменные постройки времен неолита
В поселении расположенном недалеко от Хирокитии, найденом на Кипре еще в 2018 году, обнаружены постройки возрастом около 8,5 тысяч лет.
Обновлено в 07:23
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Общество
Ветераны конфликта на Даманском потребовали выплаты ко Дню Победы
Участники советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский потребовали от властей выплат ко Дню Победы и компенсаций морального ущерба.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Яна Поплавская о фотографии с большим животом: «Жду девочку»
Звезда сопроводила интригующий снимок лаконичным комментарием: «Жду девочку».
Обновлено в 02:51
Общество
В Челябинскую область вновь идут грозы и град
Обновлено в 05:32
Футбол
Роналду выиграл 29-й трофей в своей карьере
Благодаря победе сборной Португалии в Лиге наций УЕФА, капитан команды Криштиану Роналду завоевал свой 29-й трофей в профессиональной карьере.
Обновлено в 03:09
Политика
Белый дом предложил отсрочить ограничения на деятельность Huawei
Министерство торговли США включило Huawei в "черный список", запретив американским фирмам продавать ей технологии и ограничивая деятельность китайcкой компании на территории США.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
На Урале очевидец спас младенца, выброшенного из окна
Как сообщает пресс-служба ведомства, пьяный житель Североуральска выбросил из окна первого этажа трехмесячного мальчика.
Обновлено в 06:47