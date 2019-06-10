Экономика

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедныхРИА Новости 00:11

Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
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Антон Дроздов
Наша задача в течение этого года опробовать эту модель в пилотных регионах и уже дальше распространить на все субъекты РФ. По сути, мы – такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы. И помощь Росстату, конечно.
— Антон Дроздов, российский экономистНТА-Приволжье 09:41
с чего всё началось

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

В восьми регионах протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности, заявил в интервью РИА Новости председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов.
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РИА Новости00:11

Пенсионный фонд запускает технологию автоматического определения бедных

Znak.com01:35
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:01, Ашберн
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Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
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По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
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Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.
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